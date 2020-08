Dal nostro partner OAsport.it

Valentino Rossi , quinta tappa del Mondiale MotoGP che si correrà domani pomeriggio al Red Bull Ring di Zeltweg. Il Dottore è purtroppo caduto in qualifica, proprio mentre stava spingendo al massimo per agguantare uno dei posti che gli avrebbe permesso di accedere al Q2. Il nove volte Campione del Mondo è scivolato in curva 9 e non è così riuscito a centrare l’obiettivo: servirà una rimonta stellare dalla quinta fila per provare ad agguantare un risultato di spessore in Austria, dove settimana scorsa concluse in quinta piazza dopo aver concretamente rischiato la vita in seguito all’incidente tra Johann Zarco e Franco Morbidelli.

Valentino Rossi ha analizzato in questo modo la sua prestazione ai microfoni di Speedweek:

Purtropppo la caduta è arrivata in Q1 perché ho toccato la linea bianca all’interno, ma il fastidio maggiore è per l’errore commesso in mattinata: ero molto veloce, ma ho frenato troppo tardi prima della curva 9. Se non avessi sbagliato sarei entrato direttamente in Q2: ho pagato a caro prezzo quell’errore. Purtroppo soffriamo molto su questa pista sul giro secco. Il mio passo gara è buono, ma vedo comunque quattro piloti più veloci di noi. Ora dobbiamo scoprire quali condizioni ci aspettano domani e provare a disputare una buona gara.

