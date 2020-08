MotoGP, GP Stiria: Dovizioso davanti a tutti nel warm-up. Rossi 8°

Dal nostro partner OAsport.it

Tante conferme in arrivo dal warm-up del Gran Premio della Stiria 2020 di MotoGP. Chi aveva battagliato per la gara di una settimana fa, e ha combattuto ieri per la pole position, si è confermato in vetta anche nel turno mattutino di oggi. Joan Mir e Andrea Dovizioso su tutti, ma i rivali sono in scia. La Yamaha, per esempio, ha mosso passi in avanti notevoli, sfruttando una temperatura migliore. Su un Red Bull Ring ancora assolato, ma con un nuvole in aumento (il rischio pioggia non è affatto da scartare per la giornata odierna), Andrea Dovizioso (Ducati) ha ribadito a tutti la sua intenzione di completare il bis dopo la vittoria del Gran Premio d’Austria, concludendo con il tempo di 1:24.126 con gomma soft e media distanziando di 186 millesimi lo spagnolo Joan Mir (Suzuki) con doppia gomma media che, una settimana fa, aveva centrato la piazza d’onore. Terzo tempo per il nipponico Takaaki Nakagami (Honda LCR) con doppia gomma soft che, dopo l’ottima qualifica di ieri, si conferma anche in modalità gara in 1:24.353, a 227 millesimi.

Quarto tempo per il francese Johann Zarco (Ducati Avintia). Il francese, che entra solamente nel finale del turno per limitare lo sforzo del polso, piazza un ottimo 1:24.364 a 238 millesimi, a sua volta con doppia gomma soft. Quinto crono per la prima Yamaha, quella di Maverick Vinales. Lo spagnolo ha piazzato un buon 1:24.509, a 383 millesimi dalla vetta, con gomma media e soft. Sesto l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 414, quindi è settimo Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) a 501 con doppia media e ancora con problemi in frenata, davanti ad un positivo Valentino Rossi (Yamaha). Il “Dottore“, infatti, con media e soft, ha inanellato una serie di giri davvero di livello assoluto, chiudendo ottavo a 528 millesimi. Nono tempo per Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) a 556, mentre è decimo il sudafricano Bran Binder (Red Bull KTM) a 603 davanti al poleman di oggi, Pol Espargarò (Red Bull KTM), a 632, ed al nostro Danilo Petrucci (Ducati) a 667. Solamente quattordicesimo Alex Rins (Suzuki), a 729 millesimi, mentre è diciassettesimo Michele Pirro (Ducati Pramac), a 848.

CLASSIFICA WARM UP MOTOGP

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 315.7 1’24.126

2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1’24.312 0.186 / 0.186

3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 310.3 1’24.353 0.227 / 0.041

4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 311.2 1’24.364 0.238 / 0.011

5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.0 1’24.509 0.383 / 0.145

6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 310.3 1’24.540 0.414 / 0.031

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 309.4 1’24.627 0.501 / 0.087

8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 303.3 1’24.654 0.528 / 0.027

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.5 1’24.682 0.556 / 0.028

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.8 1’24.729 0.603 / 0.047

11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.4 1’24.758 0.632 / 0.029

12 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 310.3 1’24.793 0.667 / 0.035

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 310.3 1’24.836 0.710 / 0.043

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.0 1’24.855 0.729 / 0.019

15 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.1 1’24.935 0.809 / 0.080

16 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 307.6 1’24.935 0.809

17 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 309.4 1’24.974 0.848 / 0.039

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 307.6 1’24.999 0.873 / 0.025

19 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 301.6 1’25.023 0.897 / 0.024

20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.5 1’25.222 1.096 / 0.199

21 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 307.6 1’25.404 1.278 / 0.182

22 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 305.0 1’25.495 1.369 / 0.091

