Dal nostro partner OAsport.it

Pol Espargarò centra la pole position del Gran Premio della Stiria 2020 della MotoGP, quinto appuntamento della stagione per quel che riguarda la classe regina. Il catalano chiude la Q2 con il tempo di 1:23.580 e stacca di appena 22 millesimi Takaaki Nakagami e di 52 Johann Zarco che, tuttavia, domani prenderà il via dalla pit-lane dopo la penalizzazione subita per l’incidente con Franco Morbidelli della scorsa settimana. Per la KTM, dunque, si tratta di un ottimo viatico per la gara di domani, che si corre sulla pista di casa, il Red Bull Ring. L’imperativo per Pol Espargarò sarà non sbagliare come successo tra Brno e Gran Premio d’Austria, provando poi a sfruttare una moto che su questo tracciato fa davvero paura.

Pol Espargaro (pole position)

Grand Prix Stiria Dovizioso in KTM? Beirer: "Due mesi si fa accordo si poteva fare". Battistella: "E' vero e fa male" DA 2 ORE

Sono davvero molto felice per questo risultato. Devo ammettere che ho vissuto due settimane non semplici per cui questa pole position mi ripaga di tutto quello che è successo. Nella MotoGP sappiamo quanto sia importante partire davanti a tutti, specialmente su questa pista, nella quale è così difficile superare, specialmente le Ducati che sono velocissime. Dal mio punto di vista sarà davvero fondamentale imboccare curva 1 davanti a tutti. Da quel momento in avanti dovrò concentrarmi e procedere del mio passo. Per questo visto in questo fine settimana, come in quello precedente, ho a disposizione un ritmo davvero interessante e dovrò sfruttarlo nel migliore dei modi. Non voglio sbilanciarmi, per cui vedremo cosa dirà la gara. Sono carico e non vedo l’ora di mettermi in gioco.

Taakaki Nakagami (2° tempo)

"Sono molto grato a questo weekend perché sono stato molto costante - le parole del giapponese -. In qualifica ho fatto del mio meglio, nonostante un piccolo errore: è la prima volta che parto dalla prima fila"

Johann Zarco (3° tempo)

Una bella giornata, oggi ho imparato tanto, più che se avessi girato senza questo dolore. Stamattina, quando sono partito, pensavo di avere molto più male ma poi il dolore è stato sotto controllo, ho potuto fare un giro di qualità anche se magari farò più fatica sui più giri. Sono rimasto concentrato per essere più preciso e ha pagato, meglio di quello che potessi sperare. Sono contentissimo, non ho tante parole. Ho imparato tante cose sulla moto, che proverò a sfruttare nei prossimi Gran Premi

Valentino Rossi (15° tempo)

Soffriamo molto con la Yamaha su questa pista veloce, soprattutto sul giro secco. Il mio passo gara è buono, ma vedo comunque quattro piloti più veloci di noi. Ora dobbiamo scoprire quali condizioni ci aspettano domani e provare a disputare una buona gara. Il nostro motore non è molto potente e per questo facciamo fatica, ad esempio la Suzuki esce più velocemente di noi dalle curve e ha più grip in accelerazione. Noi ci sforziamo di migliorare, ma soffriamo sempre questa mancanza di tradizione su questo tracciato, che non è fantastico per noi. La caduta? Purtropppo è arrivata in Q1 perché ho toccato la linea bianca all’interno, ma il fastidio maggiore è per l’errore commesso in mattinata: ero molto veloce, ma ho frenato troppo tardi prima della curva 9. Se non avessi sbagliato sarei entrato direttamente in Q2: ho pagato a caro prezzo quell’errore. Marquez out 2-3 mesi?Quando hai una frattura così brutta, l’operazione richiede tempo. Ha dimostrato che siamo umani anche noi, che è umano lui e che il nostro corpo, anche se siamo veloci a recuperare, ha bisogno di tempo

Play Icon WATCH Valentino Rossi, verso l'infinito e oltre: la leggenda sempre sul podio da 25 anni 00:01:36

Grand Prix Stiria Storica prima pole per Pol Espargaro e KTM. Solo 9° Dovizioso, Rossi scivola e partirà in 5a fila DA 4 ORE