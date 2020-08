Senza freni in fondo al rettilineo. Paura per Maverick Vinales che è arrivato alla staccata a oltre 200 km/h e ha avuto il coraggio di lanciarsi all'istante dalla moto, dopo essersi reso conto in un attimo di non poter frenare.

Senza freni in fondo al rettilineo. Ancora paura in MotoGP. Paura per Maverick Vinales che è arrivato alla staccata a oltre 200 km/h e ha avuto il coraggio di lanciarsi all'istante dalla moto, dopo essersi reso conto in un attimo di non poter frenare durante la prova della MotoGP di Stiria, che si corre sul circuito di Spielberg (Austria), vinta da Oliveira.

Una grande presenza di spirito - spirito di sopravvivenza - per il pilota, che ha rischiato grosso alla curva 1 del giro numero 16. La sua Yamaha è poi finita contro le protezioni della pista, prendendo fuoco.

Grande spavento, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per Vinales, visibilmente sotto shock al rientro ai box. La gara è stata anche momentaneamente interrotta. Come mostrato dalle immagini tv anche Rossi, parlando con un altro pilota del team satellite della Yamaha, ha lamentato un problema ai freni. Il tutto dopo il rischio corso da Valentino Rossi e dallo stesso pilota spagnolo appena una settimana fa.

