"Sono stato bravo a tenere la concentrazione al massimo, anche perchè il feeling con la moto era bellissimo. Quindi anche il team è stato fantastico, perché in questi giorni siamo riusciti a mettere a punto la M1 in maniera perfetta, in maniera tale che rendesse al massimo per tutto il GP. Devo ringraziare anche la squadra, perché con questo set-up oggi mi sono potuto concentrare “solo” sul girare forte e aggressivo, senza fare errori. Sono davvero contentissimo di concluso questa gara perfetta”

Gongola infine Joan Mir, autore di una splendida rimonta e sul podio ancora una volta: "Oggi dare un po’ di più sarebbe stato troppo. Penso che abbiamo fatto un’ottima gara, ma non sono riuscito a recuperare chi era davanti, erano troppo lontani: congratulazioni a loro. Non potevo andare più veloce di così, ho dato il 100% e un altro podio è come una vittoria per me, anche perché sono partito dal 12° posto".