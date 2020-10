Fuochi d’artificio nelle prove libere 3 del GP di Teruel 2020 , round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Aragon, sede per la seconda volta consecutiva di un appuntamento iridato, Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) ha staccato il miglior crono di 1’47″333, precedendo la LCR Honda del giapponese Takaaki Nakagami di 59 millesimi e l’altra M1 della scuderia malese del francese Fabio Quartararo (secondo del Mondiale) di 0″068. Un turno molto tirato che, come era prevedibile, si è acceso ancor di più nel finale quando tutti i piloti hanno simulato il time-attack per ottenere la qualificazione alla Q2, derivante dalla top-10 della graduatoria combinata.

Yamaha, pertanto, performante ancora una volta sul giro singolo, come confermato anche dalla quarta piazza dello spagnolo Maverick Viñales (+0″140) a precedere un sempre brillante Alex Marquez , che sulla Honda ha terminato quinto a 0″213 dal vertice. A completare il roster dei qualificati alla seconda fase delle qualifiche (inizio previsto dalle 14.50) sono stati lo spagnolo della KTM Iker Lecuona (+0″215), l’iberico della Suzuki (vincitore della prima gara ad Aragon) Alex Rins a 0″221, il portoghese Miguel Oliveira (KTM Tech3) a 0″292, il britannico della LCR Honda Cal Crutchlow (+0″375) e infine il leader del campionato Joan Mir che sulla Suzuki ha ottenuto l’ultimo tempo utile per il Q2 a 0″382.

Ducati in difficoltà. L’australiano Jack Miller si è classificato 11° in questo turno a 0″406 da Morbidelli con la Rossa del Team Pramac, mentre Andrea Dovizioso (Ducati Factory) non è andato oltre il 14° tempo (distanziato di 545 millesimi). Poco da fare anche per Danilo Petrucci (Ducati Factory) e Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Pramac) in 17ma e 18ma posizione.