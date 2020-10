Nell’autodromo di Alcañiz si è completata la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Teruel , quart’ultimo atto del Mondiale 2020 di MotoGP e tappa fondamentale in una delle tappe iridate più folli e incerte di sempre.

Nella fase iniziale del turno i tempi sono mediamente migliori rispetto alla mattinata e chi brilla è Takaaki Nakagami, il quale con la sua Honda sfrutta a meraviglia dei buoni ganci e, grazie a due gomme morbide, si porta sino a 1’48”3. La sessione, per la verità, dice però poco sino agli ultimi cinque minuti, quando si scatenano i time attack. D’altronde, essendo questo il secondo weekend consecutivo di gare in Aragona, è evidente come ci sia meno necessità di raccogliere dati rispetto alla scorsa settimana.