Dovizioso, che era candidato alla pole position, ha il quarto tempo e aprirà la seconda fila; Morbidelli è in terza, Rossi è lontano.

Maverick Viñales conquista la pole del GP d'Austria, davanti a Jack Miller e Fabio Quartararo. Lo spagnolo ferma il cronometro del Q2 sull''1:23.450 e si mette dietro tutti gli altri, con una grandissima bagarre nel finale. A meno di 2 minuti dalla fine, infatti, erano tanti i piloti racchiusi in mezzo secondo e a darsi battaglia c'erano, oltre a i tre della prima fila, anche Andrea Dovizioso e Pol Espargaro. Alla fine la spunta con un ultimo giro da paura il pilota Yamaha, mentre gli altri gli si accodano tutti dietro. Dietro davvero è Valentino Rossi, che ha il 12° tempo e chiuderà la quarta fila.

Anche Franco Morbidelli, che nell'ultimo giro sembrava lanciatissimo, sfila più indietro e aprirà la terza fila.

La griglia di partenza

Posizione Pilota Moto Distacco 1 Maverick VIÑALES Yamaha 1:23.450 2 Jack MILLER Ducati 0.068 3 Fabio Quartararo Yamaha 0.087 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 0.156 5 Pol ESPARGARO Ktm 0.162 6 Joan MIR Suzuki 0.223 7 Franco MORBIDELLI Yamaha 0.269 8 Alex RINS Suzuki 0.281 9 Johann ZARCO Ducati 0.378 10 Takaaki NAKAGAMI Honda 0.422

I 5 momenti delle qualifiche

- FP4 con doppia caduta dei due fratelli Espargaro, senza conseguenze, e Valentino Rossi che centra il secondo miglior tempo. In FP3 però era andata male e quindi il Dottore si deve accontentare di battagliare nel Q1.

- Q1 all'insegna della battaglia: da subito di capisce che saranno Zarco e Rossi a contendersi il primato e presumibilmente a poter accedere al Q2, ma tra loro in bagarre si inserisce anche Danilo Petrucci.

- A tempo quasi scaduto, con Petrucci che sta effettuando il suo penultimo giro in previsione del lancio finale sull'ultimo, Aleix Espargaro, che invece procede a velocità di crociera, ostacola Petrux, facendogli perdere il primo time attack e compromettendogli il lancio per il secondo giro: scaramucce tra i due, Espargaro capisce e si scusa. Ma Rossi ne approfitta e conquista il secondo tempo alle spalle di Zarco, accedendo assieme al francese in Q2.

- Q2 concitato in avvio, con un botta e risposta tra Maverick Viñales e Fabio Quartararo, mentre gli altri sembrano più distanti. Fatica Rossi, che apre con un ottavo tempo, mentre Dovizioso tenta il lancio vero e proprio soltanto nelle fasi finali.

- Rossi perde completamente le gomme, ormai abbondantemente usurate e in totale decadimento. Gli altri invece crescono e nel finale, a meno di 2 minuti dal termine, sono in tanti in mezzo secondo di distacco. Dovizioso ci prova, ma sembra ormai consolidato il primato di Viñales, che chiude a tempo scaduto davanti a tutti. Quartararo gli resta dietro, ma con un ultimo giro pazzesco Jack Miller, sul filo di lana, si frappone tra lo spagnolo e il francese, mentre Dovizioso, che era terzo parziale, scivola in seconda fila. Si metteranno tutti davanti a Valentino Rossi, che chiude 12° con 0.545 di distacco e ancora una volta fatica il sabato, allestendo così una gara della domenica in salita già dalla partenza.

La statistica chiave

Per Viñales si tratta dell'11esima pole nella classe regina.

Il momento social

Aleix Espargaro risponde sui social ai gestacci di Petrucci

Il migliore

Maverick VIÑALES: lo spagnolo è un missile nei giri finali e risulta imprendibile per chiunque, tornando ad avere un buon feeling con la sua Yamaha dopo i problemi appena lasciati alle spalle.

Il peggiore

Aleix ESPARGARO: indipendentemente dal fatto che possa aver o meno ostacolato Petrucci, certe questioni si dovrebbero risolvere nel paddock e non sui social.

