Dal nostro partner OAsport.it

Si è appena concluso il warm-up del Gran Premio d’Austria 2020 di MotoGp. Il migliore della sessione è stato Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) con il tempo di 1’24.365. Ottima prestazione anche per Pol Espargaro (Ktm) che ha chiuso a soli 2 millesimi dal leader. In terza piazza per Maverik Viñales (Monster Energy Yamaha) a 28 millesimi.

Gran Premio d'Austria GP d'Austria 2020 in Diretta tv e Live-Streaming DA 14 ORE

Andrea Dovizioso (Team Ducati) per gran parte della sessione ha cercato il giusto passo gara piuttosto che il tempo sul giro secco. Il pilota romagnolo ha chiuso in sesta posizione a 239 millesimi da Mir. Più indietro gli altri italiani. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) deve accontentarsi del 10° posto, alle sue spalle l’altra Ducati di Danilo Petrucci e a seguire Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha) a 508 millesimi dal leader.

La classifica

1 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.4 1’24.365

2 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 311.2 1’24.367 0.002 / 0.002

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.2 1’24.393 0.028 / 0.026

4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 305.9 1’24.565 0.200 / 0.172

5 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 310.3 1’24.597 0.232 / 0.032

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 315.7 1’24.604 0.239 / 0.007

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 308.5 1’24.611 0.246 / 0.007

8 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 317.6 1’24.633 0.268 / 0.022

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.8 1’24.686 0.321 / 0.053

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 304.2 1’24.793 0.428 / 0.107

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 310.3 1’24.828 0.463 / 0.035

12 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.0 1’24.871 0.506 / 0.043

13 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.4 1’24.899 0.534 / 0.028

14 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.8 1’24.958 0.593 / 0.059

15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.1 1’25.031 0.666 / 0.073

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.8 1’25.041 0.676 / 0.010

17 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 312.1 1’25.103 0.738 / 0.062

18 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 309.4 1’25.120 0.755 / 0.017

19 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 306.8 1’25.267 0.902 / 0.147

20 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.0 1’25.292 0.927 / 0.025

21 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 305.9 1’25.310 0.945 / 0.018

22 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 305.9 1’25.608 1.243 / 0.298

salvatore.serio@oasport.it

Gran Premio d'Austria Valentino Rossi: "Non mi aspettavo l'addio di Dovizioso alla Ducati. Gara? È dura quando parti 12°" DA 16 ORE