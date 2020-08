Dal nostro partner OAsport.it

Dopo essere stato un po' nell’occhio del ciclone delle critiche dopo l’incidente del GP d’Austria con Franco Morbidelli, rischiando di coinvolgere nella dinamica Valentino Rossi e lo spagnolo Maverick Viñales, il francese Johann Zarco dovrà operarsi al polso per le conseguenze della rovinosa caduta in Stiria.

Il pilota d’Oltralpe, sottoponendosi a una tac che ha evidenziato una frattura allo scafoide, subirà infatti un intervento chirurgico mercoledì a Modena. Quasi sicuramente non sarà al via del GP di Stiria che si disputerà domenica 23 agosto, anche se il transalpino vorrà provarci. Il francese vuol chiudere il capitolo polemico che l’ha visto coinvolto, confermando nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, di aver chiarito la propria posizione a Morbidelli e a Rossi, che lo avevano giudicato in maniera molto pesante:

È un peccato che vedano questa caduta come un mio errore, mentre non lo è… È facile criticare qualcuno ed essere molto cattivi con le parole, ma non devo farmi condizionare, perché non sono io. Ne abbiamo parlato anche con Valentino, siamo stati circa 15 minuti da soli ed è stato un bel colloquio. La scia a quasi 300 all’ora ha risucchiato la moto di Franco, come era successo a me in Australia nel 2018. Anche Morbidelli a caldo aveva pensato che avessi fatto apposta a bloccarlo, ma gli ho detto che non potrei mai pesare di fare una cosa così. E' stato un grosso incidente, ma la caduta non dipende da un mio errore o da problemi tecnici e questo mi dà fiducia.

La tesi di Zarco viene confermata anche dalla telemetria: a scanso di equivoci, i dati sono stati divulgati dal Team Avintia.

Vedremo se Zarco sarà in sella alla sua Ducati, dunque, ma le intenzioni di esserci ci sono:

Dopo l'operazione tornerò in Austria per vedere come mi sento, se mi dichiareranno fit ed eventualmente provare. Avendo già girato la settimana scorsa, non avrei bisogno di fare tutte le prove. Vale la pena tornare.

