Nel giro finale molti violano i limiti della pista finendo in zona verde e vengono retrocessi di una posizione, tra cui anche Vietti.

La Moto3, come sempre, regala grandi emozioni dall'inizio alla fine e non fa eccezione il GP d'Austria, che tiene incollati al televisore per tutta la gara. Vince Albert Arenas davanti a Jaume Masia e John McPhee, anche se questo non è l'ordine d'arrivo fisico sul traguardo.

Il giro finale, infatti, assomiglia di più a una corrida e l'ordine d'arrivo sarebbe Arenas - Masia - Ogura - Binder - Vietti - McPhee; Ogura, Binder e Vietti, però, sconfinano nella zona verde oltre il cordolo (Binder più volte) e vengono retrocessi di una posizione, portando quindi McPhee sul podio.

Gran Premio d'Austria Warm-up GP Austria: Mir è il più veloce, Dovizioso 6°, Rossi ancora 12° DA 3 ORE

Arenas, che con una zampata da maestro si piazza davanti a due curve dalla fine, si conferma leader della categoria.

I 5 momenti della gara

- La gara parte senza particolari scossoni: il gruppo rimane compatto e davanti si avvicendano diversi piloti, ma senza nessuno che riesca a staccarsi.

- Oncu, Binder, Masia, Arenas e Fernandez provano a prendere il largo, ma quando mancano 14 giri dalla fine Celestino Vietti ricuce il gap e il gruppone si ricompatta.

- Poco dopo, Darryn Binder sbaglia una staccata e rischia di stendere Oncu, Vietti ne approfitta e ripassa in testa.

- Binder sbaglia un’altra staccata e scivola lentamente in nona posizione, mentre Masia là davanti lotta con le unghie e con i denti per mantenere la leadership, con Oncu e Arenas che lo tallonano. A 4 giri dal termine, la situazione non è ancora definita, anche perché fioccano i Long Lap Penalty per l’invasione della zona verde.

- Il giro finale è concitatissimo, con Masia che guida e Arenas, Vietti, Binder, McPhee e Ogura che cercano di stargli dietro. Binder finisce sul verde due volte, mentre Arenas infila Masia a due curve dalla fine; dietro McPhee in staccata tocca il posteriore di Vietti due volte, rallentandolo. Finisce con Arenas davanti a Masia e Ogura, ma la direzione gara retrocede per aver sconfinato nella zona verde oltre il cordolo sia Masia sia Ogura, così Vietti, temporaneamente quinto, sale sul podio. Dura poco: anche Celestino viene penalizzato e il terzo diventa McPhee.

John McPhee Credit Foto Getty Images

La statistica chiave

Con questo podio insperato, McPhee scavalca Ogura in classifica e diventa il diretto inseguitore di Arenas, che però allunga il proprio vantaggio.

La dichiarazione

Celestino VIETTI: "Quante carenate ho preso? Tante, troppe, ogni giro".

Il momento social

Il migliore

Albert ARENAS: Quel sorpasso di prepotenza a gara quasi ultimata è la dimostrazione che il ragazzo è tosto e un grande stratega, capace di tenersi lontano dalla bagarre per andare a prendersi la vittoria.

Il peggiore

Darryn BINDER: Ne combina di ogni per tutta la gara, dalle staccate al limite piantandosi a metà curva e rischiando di falciare gli avversari all'ultimo giro in cui finisce più volte nel settore verde. Guida decisamente da rivedere.

Play Icon WATCH Valentino Rossi, verso l'infinito e oltre: la leggenda sempre sul podio da 25 anni 00:01:36

Gran Premio d'Austria GP d'Austria 2020 in Diretta tv e Live-Streaming DA 15 ORE