Bellissimo successo per il ducatista dopo aver detto a Ducati che non rinnoverà il contratto. Bene il Dottore.

Dopo la Moto2, anche la MotoGP regala emozioni a non finire e anche un incidente spettacolare, per fortuna senza gravi conseguenze perché, vista la dinamica, i danni sarebbero potuti essere molto più gravi.

E dopo l'annuncio del suo addio alla Ducati a fine stagione, è Andrea Dovizioso a prendersi la vittoria in una gara influenzata dalla bandiera rossa, davanti a Joan Mir e Jack Miller.

Con tante cadute nel corso della gara, ritroviamo Brad Binder, vincitore della scorsa settimana, in quarta posizione, e alle sue spalle un sorprendente Valentino Rossi, che mantiene un ottimo passo nel finale nonostante lo spavento preso per l'incidente tra Zarco e Morbidelli.

Tre dei favoriti per la gara, Maverick Viñales, Fabio Quartararo e Pol Espargaro si perdono per strada. Dopo la ripartenza, Viñales finisce nelle retrovie e non riemerge più, Quartararo fatica per tutta la gara, mentre Espargaro, in testa per qualche tempo, inanella una serie di errori fino al contatto - e caduta - con Oliveira.

Si torna in pista di nuovo il prossimo weekend, sempre sul Red Bull Ring: sembra un replay, ma si chiamerà GP della Stiria.

La classifica

1. Andrea Dovizioso - (Ducati Team)

2. Joan Mir - (Team Suzuki Ecstar) - +1.377

3. Jack Miller - (Pramac Racing) - +1.549

4. Brad Binder - (Red Bull KTM Factory Racing) - +5.526

5. Valentino Rossi - (Monster Energy Yamaha MotoGP) - +5.837

6. Takaaki Nakagami - (LCR Honda Idemitsu) - +6.403

7. Danilo Petrucci - (Ducati Team) - +12.498

8. Fabio Quartararo - (Petronas Yamaha SRT) - +12.534

9. Iker Lecuona - (Red Bull KTM Tech3) - +14.117

10. Maverick Viñales - (Monster Energy Yamaha MotoGP) - +15.276

I 5 momenti della gara

- Si parte con diversi piloti pronti a darsi battaglia nelle prime fasi: Dovizioso, Pol Espargaro, Miller e Mir sono lì davanti e battagliano per alcuni giri. Partono malissimo il primo e il terzo della griglia, ossia Viñales e Quartararo, e sfilano indietro, metre Rossi risale dal 12° all'ottavo posto.

- Mentre davanti ci sono sorpassi e controsorpassi. Johann Zarco all'ottavo giro chiude inspiegabilmente la traiettoria a Franco Morbidelli e ne viene fuori un invidente di quelli da tragedia, perché Morbidelli prende una botta bruttissima, ma il rischio ulteriore è in pista, perché la Petronas del Morbido rimbalza via e manca per un soffio Valentino Rossi, vero miracolato della gara.

- Bandiera rossa e controlli per i due piloti coinvolti, mentre la pista viene pulita. Rossi arriva ai box visibilmente spaventato e scosso. Poco dopo si riparte con la griglia secondo le posizioni alla chiusura del giro incriminato e 20 giri da ultimare.

- Si riparte e di nuovo Dovizioso si mette in luce nella battaglia con Miller per la prima posizione. Dietro Mir e Rins combattono, mebtre Viñales sfila in ultima posizione.

- Si prosegue con la bagarre e mentre Pol Espargaro, che da potenziale vincitore continua a commettere errori, Rins si stende; anche Espargaro si stende, mentre Dovizioso prende il largo, lasciando Mir e Miller a gestirsela alle sue spalle. Vince dunque il Dovi, davanti a Mir e Miller; da registrare l'ottima prestazione di Binder, quarto, e Rossi, quinto.

Andrea Dovizioso e Jack Miller, GP Austria MotoGP Credit Foto Getty Images

La statistica chiave

Grandissima rimonta per Rossi, che tiene alto il nome della Yamaha e dimostra nervi saldi risalendo in sella dopo aver visto la morte in faccia. Da 12° a quinto, onore al Dottore che stava per andare a prendere anche Binder.

La dichiarazione

Andrea DOVIZIOSO: "E' una sensazione strana per tante ragioni. Anche fare due partenze è strano ed è difficile ripartire la seconda volta con le stesse energie. C’erano curve in cui avevo un buon passo, sono felice di essere tornato alla vittoria, grazie alla squadra".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Andrea DOVIZIOSO: una volta "mollato" il carro Ducati, Dovi gareggia concentrato e dà battaglia sembrando di nuovo il Dovi dei tempi migliori, di quando poteva portare via il mondiale a Marquez. La gara non è facile, ma lui resiste e si impone.

Il peggiore

Maverick VIÑALES: era in pole position ed era chiamato a mantenere alto il nome della Yamaha. Invece inspiegabilmente chiude decimo con 15 secondi di distacco. Se la gioca però con Pol Espargaro, che avrebbe potuto vincere e invece nel finale di gara ne combina di tutti i colori.

