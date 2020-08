GP d'Austria in Diretta tv e Live-Streaming: il GP è in programma domenica 16 agosto alle ore 14 e verrà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e 382 del digitale) e Sky Sport MotoGP (Canale 208), e in differita in chiaro su TV8 alle 16.30. Il Live-Streaming sarà disponibile per gli abbonati con Sky Go. Eurosport vi offrirà gli aggiornamenti in tempo reale.

Il programma del GP d'Austria

Gran Premio della Repubblica Ceca Con Marquez out chi diventa favorito? Le 5 domande prima del GP della Repubblica Ceca 07/08/2020 A 09:20

Venerdì 7 agosto

Prove libere 1 ore 09.55

Prove libere 2 ore 14.10

Sabato 8 agosto

Prove libere 3 ore 09.55

Domenica 16 agosto

GP d'Austria: la gara sarà trasmessa su Sky, DAZN e in chiaro su Tv8

L'intero weekend del GP di d'Austria sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky. Da quest'anno anche gli abbonati a DAZN, potranno seguire il Gran Premio in streaming sul proprio sito internet. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, in differita, su TV8 alle 16.30 (Canale 108).

Play Icon WATCH Rossi all'ultima recita in Yamaha ufficiale, i Marquez e Dovizioso: team e piloti del Mondiale 2020 00:02:20

GP d'Austria in Live-Streaming

Il GP d'Austria sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app, nella sezione streaming del sito web di TV8 e sul sito streaming di DAZN.

Approfondimenti e dichiarazioni

Marquez salterà le prossime due gare in Austria. L'obiettivo è Misano il 13 settembre

Infortunio Marquez, parla Puig: "La ricaduta è stata causata da un incidente domestico"

Ufficiale! Cancellate Argentina, Thailandia e Malesia. A fine novembre un nuovo GP europeo

MotoGP, l'ultima gara della stagione a Portimão il 22 novembre

Facciamo i conti: MotoGP, le porte chiuse sono un salasso da 200 milioni di euro

Play Icon WATCH Dal braccio di Marquez all'amputazione di Bayliss: quando i piloti corrono contro il dolore 00:02:05

GP d'Austria: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 16 agosto ore 14:00 (italiane), Circuito Red Bull Ring di Spielberg (Austria)

Tutte le news

Gran Premio precedente: Brad Binder ha vinto il GP della Repubblica Ceca - REPORT

Play Icon WATCH Valentino Rossi, verso l'infinito e oltre: la leggenda sempre sul podio da 25 anni 00:01:36

Gran Premio della Repubblica Ceca Marquez operato di nuovo: danni alla placca in titanio, salta Brno 03/08/2020 A 20:29