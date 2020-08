Dopo pochi giorni dal Gran Premio della Repubblica Ceca, si torna in pista a Spielberg per il quarto atto del mondiale 2020 della MotoGP. Ducati arriva nel suo feudo con il morale sotto i tacchi, ma Andrea Dovizioso deve vincere per tornare in corsa per il mondiale. Quartararo e Viñales devono dare risposte dopo lo scialbo weekend di Brno. Dopo Binder e la KTM vedremo altre sorprese?

Spielberg, feudo Ducati, ancora senza Marquez. Dovizioso deve vincere!

Dopo solo tre gare, siamo già arrivati forse al punto di non ritorno. E' crisi nera per Ducati e Dovizioso, che al momento proprio non vanno. Se a Jerez si era acceso un grande campanello d'allarme in gara 2, Brno ha decretato la grande crisi. Ancora non si capisce bene quale sia il problema, se la carcassa di Michelin 2020 che proprio non si adatta alla moto o è proprio il progetto GP20 a non essere all'altezza delle aspettative. Ora, come detto, siamo alla "resa dei conti": l'Austria è da sempre terra Ducati, con quattro vittorie in quattro edizioni. Stavolta saranno addirittura due le gare back-to-back, senza Marc Marquez.

Gran Premio d'Austria GP d'Austria 2020 in Diretta tv e Live-Streaming IERI A 13:00

ALBO D'ORO SPIELBERG

ANNO VINCITORE 2016 Andrea Iannone 2017 Andrea Dovizioso 2018 Jorge Lorenzo 2019 Andrea Dovizioso

Poche storie: Dovizioso se vuole lottare per il mondiale 2020 deve tornare a vincere. Il problema è che per la prima volta non c'è ottimismo: lo strapotere del motore non è più così evidente come un tempo, e poi Spielberg è una pista stop & go con tante frenate brusce, cosa che deve portare il pilota ad avere grande fiducia nell'anteriore. Al momento però l'unico che ha feeling in frenata sulla GP20 è Bagnaia, pecccato però che Pecco sia ai box per l'incidente della Repubblica Ceca. Dovi e gli altri hanno detto di aver studiato a fondo i dati di Zarco di settimana scorsa, che con la moto vecchia gli ha rifilato oltre 15 secondi. La speranza è di un qualche miracolo che riporti Dovizioso in vetta.

Play Icon WATCH Dal braccio di Marquez all'amputazione di Bayliss: quando i piloti corrono contro il dolore 00:02:05

Anche Quartararo e Vinales in cerca di riscatto

Ma non c'è solo la Ducati alla ricerca del risultato, ci sono anche i piloti di punta di casa Yamaha. Fabio Quartararo e Maverick Viñales si sono ritrovati, da favoriti a Brno, ad annaspare nelle retrovie. Per il Diablo prima grande sofferenza di questo 2020 all'apparenza perfetto. Il francese ha detto di averci capito poco della gara in Repubblica Ceca, ma che il settimo posto in fin dei conti è un risultato non da buttare guardando alla grande difficoltà incontrata. Molto peggio è andata a Top Gun, quasi ai margini della zona punti. Entrambi si ritrovano a Spielberg su una pista storicamente mai amica della M1, che proprio in accelerazione ha sempre avuto il suo punto debole. Però abbiamo visto come in questo 2020 tutto può accadere e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Entrambi devono fare punti e tanti, contando sempre l'assenza di Marc Marquez. C'è in palio il titolo di favorito per il mondiale.

La KTM invece è in cerca di conferme

Chi invece è uscita da Brno più forte che mai è naturalmente la casa austriaca. Binder ha vinto, Pol Espargarò ha fatto un gran bene prima della caduta. Anche le moto del team Tech3 hanno fatto vedere buone cose. Insomma, la KTM ha il morale alle stelle e ora arriva l'Austria, altra pista amica e di casa, anche per lo sponsor Red Bull. A Brno si è festeggiato ben poco, dato che il giorno dopo i piloti ufficiali, insieme a Pedrosa, si sono fermati in pista per una giornata di test. Torero Camomillo di recente ha effettuato delle prove private anche a Spielberg, uscendone soddisfatto. Attenzione alle KTM, che da sorpresa assoluta qualche giorno fa rischia di diventare le moto da battere nelle prossime due gare.

Play Icon WATCH Dal braccio di Marquez all'amputazione di Bayliss: quando i piloti corrono contro il dolore 00:02:05

Morbidelli e Rossi a braccetto: cosa aspettarsi da loro?

C'è una strana dicotomia in casa Yamaha, al momento inspiegabile: quando va bene Quartararo, va bene anche Maverick Viñales, quando gira Morbidelli, gira anche alla grande Valentino Rossi. Cosa aspettarsi a Spielberg dai due italiani? Come detto, non è la pista migliore per la Yamama, ma in questa stagione per ora è accaduto di tutto. Morbido ha ottenuto il primo podio in carriera a Brno ed ha il morale alle stelle. La moto è competitiva e il bersaglio grosso non è così lontano. Inoltre leggendo la classifica mondiale, a Frenkie mancano i punti di Jerez 2, fermato per un problema al motore. Con quelli sarebbe stato davanti anche a Viñales e in lotta per il mondiale. Per Rossi invece l'obiettivo è certamente migliorare la qualifica, al momento vero tallone d'Achille. Risolti i problemi dell'esordio stagionale, Valentino ha fatto due gran gare. Purtroppo in Repubblica Ceca è partito troppo indietro e ha pure perso posizioni in partenza. Deve fare bene al sabato e poi lottare per il podio in gara.

LA CLASSIFICA PILOTI

RIDER PUNTI Fabio Quartararo 59 Maverick Viñales 42 Franco Morbidelli 31 Andrea Dovizioso 31 Brad Binder 28 Johann Zarco 28 Valentino Rossi 27 Takaaki Nakagami 27 Jack Miller 20 Alex Rins 19

Zarco? Aleix? Rins? Quale altra sorpresa vedremo?

Nel mondiale 2020 delle sorprese, cosa ci regalerà la gara austriaca? In Repubblica Ceca abbiamo visto l'exploit di Johann Zarco, che ha ottenuto pole e podio. Con la GP19 il francese arriva in Austria con tante aspettative, così come Alex Rins che finalmente sta tornando in alto. Lo spagnolo sta quasi al 100% fisicamente, i miglioramenti si sono già visti a Brno dove è arrivato ad un soffio dal podio. Spielberg non è la pista migliore per la Suzuki, ma mai dire mai. Stesso atteggiamento per Aleix Espargarò che, dopo il pessimo inizio in Andalucia, è finalmente arrivato in top ten a Brno. Guardando i test, da Aprilia ci si aspettava molto di più. C'è sicuramente maggiore ottimismo dopo la Repubblica Ceca, l'obiettivo possibile è quello di confermarsi nei 10.

Play Icon WATCH Valentino Rossi, verso l'infinito e oltre: la leggenda sempre sul podio da 25 anni 00:01:36

Gran Premio d'Austria MotoGP: Marquez salterà le prossime due gare in Austria. L'obiettivo è Misano il 13 settembre 10/08/2020 A 10:50