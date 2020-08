Secondo il Mundo Deportivo il campione del mondo della Honda sarà ancora fuori nei due prossimi weekend, entrambi sul Red Bull Ring in Austria. La speranza è di tornare a correre il 13 settembre a Misano per il GP di San Marino. Anche Stefan Bradl, il centauro che lo sta sostituendo, conferma sui social la sua presenza in pista nel prossimo fine settimana.

Deve portare ancora pazienza Marc Marquez prima del rientro in pista. Il campione del mondo in carica di MotoGP non sarà al via dei prossimi due appuntamenti in Austria e dovrebbe tornare soltanto il 13 settembre per l'appuntamento di Misano nel GP di San Marino. Questo è quanto riporta il Mundo Deportivo, secondo cui il centauro della Honda lavorerà in questo periodo per riabilitare il braccio destro operato e ritrovare la forma migliore in vista della seconda parte di stagione.

Certo, gli zero punti in classifica e il -59 da Quartararo che inevitabilmente aumenterà, sono un peso importante per Marquez che però non può rischiare di nuovo dopo aver provato a tornare immediatamente in pista, senza successo, a pochi giorni dalla prima operazione.

Gran Premio della Repubblica Ceca Le pagelle: super Binder, bravo Morbidelli. Rossi recupera alla grande DA UN GIORNO

In attesa di conferme dalla Honda o dallo stesso Marquez, è stato Stefan Bradl a far intuire che Marc starà ancora fuori: il tedesco, chiamato dalla HRC per rimpiazzare il 'cabroncito', ha scritto sui social che sarà in sella anche nel prossimo weekend, il primo dei due sul Red Bull Ring in Austria.

Play Icon WATCH Dal braccio di Marquez all'amputazione di Bayliss: quando i piloti corrono contro il dolore 00:02:05

Gran Premio della Repubblica Ceca Binder: "Sensazione indescrivibile", Morbidelli: "Gomme degradate, dovevo gestire il podio" DA UN GIORNO