Dal nostro partner OAsport.it

Può sorridere Andrea Dovizioso al termine del primo giorno di prove libere del GP d’Austria, quarto round del Mondiale 2020 di MotoGP. Il pilota della Ducati, reduce da tanti problemi in Spagna e in Repubblica Ceca, sembra finalmente aver ritrovato la quadra in Stiria. La GP20 ha dato il feeling che cercava in frenata il forlivese che è tornato a guidare come sa, chiudendo in seconda posizione nella classifica combinata. Un approccio diverso quello del centauro italiano, vittorioso in due circostanze su questo circuito, ovvero nel 2017 e nel 2019. Un vero e proprio feudo per la scuderia di Borgo Panigale dal momento che nelle quattro edizioni che si sono tenute sulla pista austriaca è stata sempre una rossa a trionfare. Un’egemonia frutto della potenza del motore della moto italiana e delle grandi accelerazioni richieste dal layout.

"Siamo partiti bene, stamattina mi sono sentito meglio. Ci ha aiutato la pista, freno forte. La pista è particolare perché la staccata è diversa da altri circuiti, abbiamo ottenuto quello che volevamo. C’è però da lavorare, KTM molto veloci. Secondo me la performance è in linea con il primo turno dell’anno scorso, anche se le gomme offrono un grip diverso. Vado forte perché ho un approccio diverso nelle frenate. Abbiamo fatto solo un turno, comunque, bisogna fare attenzione alla Suzuki e non sarei sorpreso che arrivassero anche altri. E’ presto ancora, vedremo se faremo un turno sull’asciutto“, le parole del ducatista ai microfoni di Sky Sport.

Gran Premio d'Austria Jack Miller è il più veloce sull’umido nelle FP2, Quartararo 12°, Valentino Rossi costretto al Q1 DA UN' ORA

Yamaha e Rossi indietro

Problemi e difficoltà per la Yamaha ufficiale, come dice Maverick Vinales: "Dopo le Libere1 le sensazioni sono molto simili a quelle di Brno, i problemi sono gli stessi. Cercheremo di fare del nostro meglio nelle prossime sessioni, ma non è facile". Valentino Rossi commenta così la giornata: "È una situazione difficile perché non siamo riusciti a stare nei 10: siamo vicini ai migliori e non troppo lontani, ma dobbiamo lavorare e migliorare in molti aspetti".

Play Icon WATCH Dal braccio di Marquez all'amputazione di Bayliss: quando i piloti corrono contro il dolore 00:02:05

Gran Premio d'Austria Pol Espargaro è il più veloce nelle FP1 davanti a Dovizioso, Rossi 13° DA 7 ORE