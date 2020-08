Ecco le parole di Valentino Rossi dopo il terribile rischio corso durante il Gp d'Austria: "Sono scosso, rischio peggiore della mia carriera". Il "Dottore" è stato sfiorato dalla moto di Morbidelli dopo l'incidente tra quest'ultimo e Zarco nelle fasi iniziali della gara.

Valentino Rossi ha visto la morte in faccia. Il pilota Yamaha, infatti, si è ritrovato con la moto di Morbidelli che rimbalzava a tutta velocità a pochi centimetri da lui e per pochissimo non è stato colpito da questo pesante proiettile.

Nonostante ciò, dopo la bandiera rossa è rimontato in sella ed è arrivato quinto. Da applausi la sua freddezza e la sua professionalità, anche se a fine gara, intervistato, confessa di essersela davvero vista brutta.

La versione di Rossi (Sky)

Oggi è stata tosta, sono scosso. Riprendere la gara è stata dura. È il rischio peggiore corso della mia carriera, ho rivisto le immagini e la moto mi ha sfiorato. Il santo dei motociclisti oggi ha fatto un gran lavoro.

E' dunque provato il Dottore, che non risparmia critiche a Zarco:

Zarco ha fatto una cosa pericolosissima. Quello che è successo è chiaro, non voleva farsi superare in staccata e appositamente gli ha frenato davanti. E' un matto scatenato, non è nuovo a certe cose. Anche settimana scorsa ha steso Espargaro, oggi ha buttato giù Morbidelli

A proposito di ciò, Rossi invoca sanzioni nei confronti del francese:

Va bene essere aggressivi, ma quel che si sta perdendo è il rispetto per gli avversari. Questo è uno sport pericoloso, bisogno avere rispetto e Zarco non è nuovo a queste cose. Franco non ha potuto fare niente, lo ha centrato forte perché Zarco gli ha frenato davanti. La direzione gara deve prendere provvedimenti. Questa pista è velocissima i rischi sono alti.

Anche la pista, che ha visto un brutto incidente anche in Moto 2, merita qualche aggiustamento?

E' una pista molto veloce, siamo sempre a più di 250 km/h. Più che il layout della pista bisogna stare attenti tra noi piloti.

