Il Red Bull Ring è stato teatro del Gran Premio d’Austria di Moto2, undicesimo atto del Mondiale 2021 della classe cadetta. Alla partenza Sam Lowes difende la leadership davanti a Raul Fernandez, Ai Ogura e Augusto Fernandez. Pessimo scatto dalla quinta casella del leader del Mondiale Remy Gardner, che piomba in undicesima piazza, appena davanti a Marco Bezzecchi, dodicesimo.

Ben presto si forma un quartetto al comando, con Raul Fernandez che prende il comando delle operazioni, trascinandosi dietro Lowes, Ogura e Augusto Fernandez. Il migliore degli italiani nelle fasi iniziali è Celestino Vietti, che precede Bezzecchi e Gardner, bloccati provvisoriamente in nona e decima piazza.

Con il passare dei giri Raul Fernandez e Ogura guadagnano terreno sulla concorrenza, mentre Augusto Fernandez si trova isolato al terzo posto, in quanto Lowes perde inesorabilmente terreno. Nel frattempo Vietti è scatenato e sale in quinta piazza. Non rimontano, invece, Gardner e Bezzecchi, rispettivamente ottavo e nono.

Gran Premio d'Austria Garcia vince in volata in Moto3 con un ultimo giro pazzesco UN' ORA FA

Nel finale si scatena il duello per la vittoria tra Raul Fernandez e Ogura, ma lo spagnolo respinge l’assalto del giapponese e si invola verso il successo, il quarto della stagione. In questo modo l’iberico riapre la lotta per il titolo, in quanto Gardner non va oltre la settima piazza. L’australiano resta leader della classifica iridata, ma il suo margine si riduce a 19 punti.

Secondo Ogura, al primo podio della carriera in Moto2, mentre Augusto Fernandez è terzo per il terzo GP consecutivo. Vietti conclude quinto sul traguardo, ma riceve una penalità per aver oltrepassato i track limits nell’ultimo giro. Scivola così sesto, ma comunque ottiene il miglior risultato di sempre nella classe cadetta. Solo decimo Marco Bezzecchi, autore di una gara anonima. Il ventiduenne riminese è ora a -47 da Gardner e a -28 da Fernandez in campionato.

Per quanto riguarda gli altri italiani, 12° Fabio Di Giannantonio e 13° Tony Arbolino. Fuori dalla zona punti Simone Corsi, Nicolò Bulega e Stefano Manzi, caduto alla partenza e poi ripartito. Ritirati Yari Montella e Lorenzo Dalla Porta.

MOTO2, GP AUSTRIA – CLASSIFICA GARA

1. FERNANDEZ Raul

2. OGURA Ai

3. FERNANDEZ Augusto

4. LOWES Sam

5. VIETTI Celestino

6. CHANTRA Somklat

7. GARDNER Remy

8. CANET Aron

9. LÜTHI Thomas

10. BEZZECCHI Marco

11. DIXON Jake

12. DI GIANNANTONIO Fabio

13. ARBOLINO Tony

14. VIERGE Xavi

15. GARZO Hector

16. ROBERTS Joe

17. BENDSNEYDER Bo

18. SYAHRIN Hafizh

19. CORSI Simone

20. HADA Taiga

21. BEAUBIER Cameron

22. BULEGA Nicolò

23. SCHRÖTTER Marcel

24. MANZI Stefano

RIT. MONTELLA Yari

RIT. RAMIREZ Marcos

RIT. BALTUS Barry

RIT. DALLA PORTA Lorenzo

RIT. ARENAS Albert

RIT. NAVARRO Jorge

Gran Premio d'Austria Impresa di Binder sotto il diluvio, Bagnaia secondo e Rossi 8° 2 ORE FA