Sergio Garcia risponde a Pedro Acosta dopo la sconfitta di domenica scorsa e si impone grazie ad un ultimo giro sensazionale nel Gran Premio d’Austria 2021, undicesimo round stagionale del Mondiale Moto3. Lo spagnolo della GasGas, al terzo podio consecutivo, porta a casa la terza vittoria dell’anno e si conferma pienamente in corsa per il titolo iridato.

Garcia ha preceduto sul traguardo di 27 millesimi il turco Deniz Oncu (KTM Tech 3), effettuando il sorpasso decisivo alla penultima curva dell’ultimo giro, mentre completa il podio un fantastico Dennis Foggia (Team Leopard) in terza piazza a 346 millesimi dal vincitore.

Il centauro romano ha disputato una gara di attesa, restando a contatto con il quintetto di testa per poi scatenarsi nell’ultimo giro con un paio di manovre spettacolari tra cui il sorpasso su Pedro Acosta per la terza posizione a due curve dalla bandiera a scacchi. Il leader del campionato (adesso a +41 su Garcia), in piazza d’onore fino a metà dell’ultimo giro, è retrocesso così in quarta posizione subito davanti all’azzurro Romano Fenati (5°) e al compagno di squadra spagnolo Jaume Masià (6°).

Degna di nota la rimonta del rookie iberico Izan Guevara, capace di raggiungere da solo il gruppo di testa nel finale dopo un lunghissimo inseguimento che gli è valso l’ottava posizione conclusiva. Da segnalare le cadute a inizio gara di due possibili protagonisti come Andrea Migno (dopo un contatto con il compagno di squadra Salvador) e Ayumu Sasaki (spinto fuori all’ultima curva da Binder).

CLASSIFICA MOTO3 GP AUSTRIA 2021

1 11 S. GARCIA 37:10.345 2 53 D. ÖNCÜ +0.027 3 7 D. FOGGIA +0.346 4 37 P. ACOSTA +0.394 5 55 R. FENATI +0.462 6 5 J. MASIA +0.794 7 17 J. MCPHEE +1.331 8 28 I. GUEVARA +1.440 9 40 D. BINDER +2.399 10 27 K. TOBA +6.135

