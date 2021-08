Il Red Bull Ring è il circuito di Jorge Martin. Il pilota della Ducati conferma il feeling con il tracciato austriaco che lo aveva portato alla vittoria settimana scorsa, firmando la pole position anche in questo GP d'Austria. Sembrava ormai di Quartararo il best lap di questo sabato, ma il francese si è visto sopravanzare di pochi centesimi dallo spagnolo nell'ultimo tentativo. Terzo posto per l'altra Ducati di Pecco Bagnaia, disturbato e non poco dal traffico nel giro veloce. Per lui 4 decimi dalla coppia di testa, ma era comunque fondamentale arpionare la prima fila per la gara di domani. Seguono Zarco, Marc Marquez e Miller. Indietro gli altri italiani, tutti eliminati nel Q1: 15esimo Bastianini, 17esimo Marini che si è messo dietro Valentino Rossi e Danilo Petrucci.

La griglia di partenza

La qualifica in 5 momenti chiave

- Jorge Martin subito protagonista in Q1: nessun problema per la qualificazione grazie al 1.23.396, inarrivabile per tutti gli altri.

- Valentino Rossi subito fuori in Q1: ottavo tempo di sessione, partirà 18esimo domani. Non è riuscito a migliorarsi il Dottore nel secondo run.

- Tempo shock di Quartararo in avvio di Q2! 1.22.677 che distanzia tutti i concorrenti. Sarà difficile da battere il giro del driver Yamaha.

- Bagnaia in prima fila! Terzo tempo per lui anche se lontano dalla pole 4 decimi.

- Incredibile Jorge Martin! L'ultimo giro è quello buono per la Pole. 34 millesimi meglio di Quartararo e seconda pole position in una settimana qui in Austria.



Il Migliore

Jorge MARTIN: difficile fare un altro nome. Se la MotoGp si corresse solo in Austria sarebbe il favorito per il mondiale. Vedremo se domani si riconfermerà vincitore.

Il Peggiore

Valentino ROSSI: 6 decimi distante dalla qualificazione al Q2. Ok le difficoltà della Yamaha in Stiria, però Quartararo gira più di un secondo più forte del dottore.

