Gara pazza al Red Bull Ring. Era stata una questione a 3 per la vittoria nei primi 24 giri corsi sull'asciutto: Bagnaia, Marquez e Quartararo avevano dato spettacolo in un Gp che si sarebbe deciso nel finale. Ma poi, a 4 giri dalla fine, arriva la pioggia: Miller è il primo a rientrare, il giro successivo rientrano anche i primi 5. Tentano l'azzardo Brad Binder e i piloti nelle retrovie come Marini e Rossi. Binder a circa un giro dalla fine mantiene 30 secondi su Bagnaia, leader del gruppo dei "big". Ma nel last lap si scatena il diluvio e Binder fatica a rimanere in pista. Il driver KTM resiste fino al traguardo e si prende la vittoria. Bagnaia rimonta una decina di posizioni nelle ultime curve e giunge secondo davanti a Jorge Martin, partito in pole. Mir quarto davanti a un grande Luca Marini e Lecuona. Quartararo non va oltre il settimo posto, mentre Rossi che si trovava sul podio all'inizio dell'ultima tornata, è ottavo tenendo dietro Marquez.

tra poco il report completo...

Gran Premio d'Austria Quartararo velocissimo nel warm-up, seguono le Ducati 4 ORE FA

Bastianini in esclusiva fra MotoGP, Ducati, Rossi, Sic e tuffi

Gran Premio d'Austria Rossi: "Viñales? Non voleva far danni, spero torni a Silverstone" 20 ORE FA