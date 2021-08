Neanche il tempo di riposarsi che subito si torna in pista, sempre al Red Bull Ring, per il nuovo atto del mondiale 2021 della MotoGP. Come al solito, saranno molti i temi da sviscerare per questo fine settimana, andiamo a scovare le 5 domande prima del Gran Premio d'Austria.

1) Jorge Martin ci ha preso gusto. Prova la doppietta, ce la farà?

E' stato lui il grande protagonista di settimana scorsa. Jorge Martin domenica ha vinto la prima gara in carriera nella classe regina e ora ha una occasione che a pochi capita, quella di correre di nuovo sulla stessa pista a distanza di pochi giorni. Il morale è alle stelle e la moto, come sappiamo, si trova a meraviglia su questo tracciato. Bisogna solo capire quanto margine ha lui e quanto riusciranno a migliorare gli altri. Comunque vada, è lui il favorito per la prossima corsa. Attenzione però al meteo che potrebbe giocargli brutti scherzi.

2) Le altre Ducati possono monopolizzare il podio e togliere punti a Quartararo?

Se Martin sta vivendo una favola a Spielberg, le altre moto di Borgo Panigale devono dare risposte nel prossimo Gran Premio. In ballo c'è molto, prima di tutto la leadership all'interno della casa italiana. Martin è un rookie, ma settimana scorsa ha battuto in maniera evidente i compagni di moto più quotati ed esperti, su una pista ultra favorevole alle caratteristiche della Desmosedici. Non quindi un bel segnale. E poi, ancor più importante, c'è in ballo il titolo: Quartararo continua a macinare punti sempre, anche in piste dove la Yamaha non è all'altezza della concorrenza. E dato che mancano solo otto gare e il francese ne ha 40 di vantaggio su Zarco e 58 su Bagnaia, la corsa austriaca è quasi l'ultima spiaggia per poter cominciare la rimonta.

Red Bull Ring pista Ducati per antonomasia, dal 2016 al 2021 solo Oliveira ha rotto il monopolio della D16!

2016 1° IANNONE (Ducati) 2017 1° DOVIZIOSO (Ducati) 2018 1° LORENZO (Ducati) 2019 1° DOVIZIOSO (Ducati) 2020 1° DOVIZIOSO (Ducati) 2020 Stiria GP 1° OLIVEIRA (KTM) 2021 Stiria GP 1° MARTIN (Ducati Pramac)

3) Mir è tornato. Può ambire al gradino più alto del podio?

Nel Gran Premio di Stiria abbiamo rivisto il vecchio Joan Mir, quello che ha stupito il mondo intero lo scorso anno. Il merito, secondo le parole dello stesso spagnolo al termine della gara, è del grandissimo lavoro della casa giapponese durante il summer break. Sono arrivate tante migliorie alla moto, tra cui il famoso holeshot, già presente su Ducati e Yamaha. Tante novità di carattere tecnico sul mezzo che hanno riportato il campione del mondo a lottare per la vittoria. Attenzione a lui quindi per questo weekend e, perché no, anche per il mondiale, dato che ha meno punti da recuperare di Bagnaia su Quartararo.

4) Marquez riuscirà a placare le grandi polemiche dell'ultimo Gran Premio?

Marc Marquez ha chiuso ottavo il Gran Premio di Stiria, ma la sua condotta di gara ha destato enormi polemiche. A rimetterci è stato il buon Aleix Espargarò, speronato in entrambe le partenze. Il Cabroncito lo conosciamo tutti, non si è mai risparmiato in gara ed è sempre uno che va all-in, a rischio anche di cadere o di far cadere gli altri. L'impressione però è che, in questa fase storica, Marquez non sia il solito Marquez, ma sarà a poco più del 50% delle sue reali potenzialità. Questo lo porta ad eccedere ancor più del solito, come dimostrato nelle due partenze dello scorso Gran Premio. Per cui tenderà ancor di più ad eccedere, scatenando diatribe a non finire sul suo comportamento in pista.

5) La pioggia può cambiare gli scenari

Come detto, potrà essere un weekend alquanto turbolento per il meteo, con la pioggia che potrebbe cadere per tutti e tre i giorni, anche se a intermittenza. Già nello scorso fine settimana l'acqua ha fatto capolino a Spielberg, stavolta il meteo instabile dovrebbe caratterizzare tutte e tre le giornata. Staremo a vedere.

