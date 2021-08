Fabio Quartararo è carico e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021 e secondo capitolo della doppietta del Red Bull Ring. Dopo il terzo posto della prima gara, il francese non vuole mollare la presa e aumentare ulteriormente in classifica generale, dato che ora il suo margine si attesta sui 40 punti nei confronti del più immediato inseguitore, ovvero Johann Zarco. “El Diablo” sa che il tracciato incastonato nelle montagne della Stiria non è ideale per la sua M1 nei confronti delle Ducati, ma il sogno di un nuovo podio non è affatto impossibile per il classe 1999.

“Un altro terzo posto lo firmerei. Ci sono alcune cose che abbiamo valutato che ci possono aiutare a migliorare, ma lo faranno tutti. Abbiamo analizzato il mio stile di guida e la moto e pensiamo di poter limare qualcosa. Non un guadagno trascendentale, ma soprattutto sul passo gara potrò fare leggermente meglio. La settimana scorsa, dopotutto, ho peggiorato parecchio tra FP4 e gara, per cui sarà quello l’aspetto importante”.

Si annuncia un Gran Premio forse decisivo per la stagione intera?

“Il campionato è la cosa più importante, ma sto ragionando una gara alla volta. Non voglio dire che questo secondo capitolo sia fondamentale, ma ci saranno punti pesanti in palio. Dovrò portare a casa il massimo possibile, le opportunità le ho, come si è visto domenica scorsa”.

Ultima battuta sulla clamorosa sospensione del suo compagno di scuderia Maverick Vinales, ormai nel bel mezzo di una polemica vibrante nei confronti della Casa di Iwata.

“Non ho commenti adeguati da fare. Non sono davvero sorpreso, perchè penso che tutti abbiano capito cosa sia successo. Per me non è un problema correre da solo e, nella mia posizione, non è facile esprimere un giudizio. Meglio chiedere alla Yamaha… Posso dire che mi stupiscono le sue difficoltà, perchè la moto è eccezionale e lui ci ha anche vinto. Ha il potenziale per lottare per le posizioni che merita, per cui avrà chance per rifarsi”.

