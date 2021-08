Francesco Bagnaia è perseguitato dalla sfortuna: oggi si trovava in testa al GP d’Austria 2021 quando mancavano cinque giri al termine e sembrava lanciato verso la vittoria, ma all’improvviso la pioggia ha fatto capolino al Red Bull Ring. Il centauro della Ducati si è dovuto fermare ai box insieme a tutti gli altri big, poi una volta tornato in pista con le gomme da bagnato si è scatenato in una prodigiosa rimonta conclusa col secondo posto alle spalle di Binder, il quale aveva deciso di proseguire sulle slick.

Il ribattezzato Pecco ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Sono contento sicuramente, però… Ci manca sempre un qualcosa. Anche oggi, porca miseria, ci è mancato quell’attimino in più. Peccato, ma abbiamo fatto una gran gara. Era viscido, era difficile restare in piedi, infatti Marquez è caduto e anche io stavo facendo lo stesso errore. Ho cercato di gestire, ma poi è arrivata la pioggia quando mancavano cinque giri“.

Il piemontese ha proseguito: “Abbiamo finito secondi, va benissimo. Sull’asciutto stavamo gestendo le cose benissimo, c’era del margine che mi avrebbe permesso di fare la differenza. Comunque va bene così, oggi è stato bravissimo Binder. Ho fatto stare davanti Marquez per vedere cosa faceva, secondo me è stata la scelta giusta. La sua è l’unica moto che sul dritto va simile alla nostra, lui fa paura negli ingressi di curva“.

Francesco Bagnaia, ora secondo in campionato, ha poi concluso: “L’ultimo giro è stato incredibile. Sono passato sul traguardo che era decimo, poi li passavo, li contavo e ne ho contati sei, quindi ne ho persi due. Non ho niente su cui rimpiangere, sono contento e le gare sono anche fatte di queste situazioni. Le rain nei primi due giri erano molto difficili, non immagino neanche come abbiamo fatto alcuni piloti a finire con le slick, non è una pista adatta a girare con le slick sul bagnato visto che ci sono i muri“.

