Si è concluso anche il terzo turno di prove libere del Gran Premio di Austria di MotoGP, la sessione ha certificato i 10 centauri che, questo pomeriggio, saranno esentati dalla Q1. Infatti il meteo ha consentito a tutti i piloti di effettuare dei time attack strutturati, poiché si è girato sull’asciutto e con un limpido sole che ha scaldato l’asfalto.

Nessuno, però, è riuscito a migliorare il clamoroso 1’22”827 realizzato da Johann Zarco nella mattinata di ieri. C’è, però, chi ha saputo avvicinarsi al francese. Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo si sono attestati rispettivamente a 47 e 141 millesimi dal transalpino, occupando la seconda e la terza posizione finale nella classifica combinata. I tre citati sono stati gli unici ad abbattere il muro dell’1’23”.

Abbiamo tre Ducati direttamente in Q2, poiché ai già citati Zarco e Bagnaia si aggiunge anche Jack Miller. Al contrario, niente da fare per Jorge Martin. Il poleman e vincitore della scorsa settimana non è andato oltre la tredicesima piazza, peraltro scivolando proprio in occasione del suo ultimo tentativo.

Buona la competitività complessiva della Honda, che a sua volta porta tre moto in Q2. Marc Marquez ha firmato il 4° tempo, mentre potranno evitarsi il Q1 anche Takaaki Nakagami e Pol Espargarò. Accede direttamente alla fase decisiva delle qualifiche anche il fratello maggiore Aleix, che con la sua Aprilia si è issato al 5° posto. Infine, guadagnano accesso al Q2 anche la Suzuki di Joan Mir e la Ktm di Brad Binder.

Beffato Alex Rins, escluso dalla top ten per un solo millesimo! Lo spagnolo della Suzuki sarà uno dei nomi più altisonanti a essere impegnato nel Q1, assieme a Martìn, Miguel Oliveira e Valentino Rossi. Il Dottore ha concluso 15°, restando a più di due decimi dall’ultima posizione utile per entrare in Q2.

MOTOGP, GP AUSTRIA – CLASSIFICA COMBINATA FP1, FP2, FP3

1 ZARCO Johann Ducati 1’22″827

2 BAGNAIA Francesco Ducati 1’22″874

3 QUARTARARO Fabio Yamaha 1’22″968

4 MARQUEZ Marc Honda 1’23″132

5 ESPARGARO Aleix Aprilia 1’23″138

6 MILLER Jack Ducati 1’23″245

7 MIR Joan Suzuki 1’23″320

8 NAKAGAMI Takaaki Honda 1’23″362

9 BINDER Brad Ktm 1’23″453

10 ESPARGARO Pol Honda 1’23″481

11 RINS Alex Suzuki 1’23″482

12 MARINI Luca Ducati 1’23″527

13 MARTIN Jorge Ducati 1’23″558

14 OLIVEIRA Miguel Ktm 1’23″677

15 ROSSI Valentino Yamaha 1’23″687

16 MARQUEZ Alex Honda 1’23″695

17 LECUONA Iker Ktm 1’23″706

18 BASTIANINI Enea Ducati 1’24″033

19 PETRUCCI Danilo Ktm 1’24″074

20 CRUTCHLOW Cal Yamaha 1’24″193

