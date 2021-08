La pioggia ha fatto la propria trionfale comparsa all’autodromo di Spielberg, sovente colpito da improvvisi temporali. Il più classico degli acquazzoni estivi si è abbattuto sul Red Bull Ring proprio prima della sessione pomeridiana di prove libere, inondando il tracciato. La FP2 è quindi cominciata su pista bagnata, permettendo ai piloti di testare le gomme rain.

Difficile, per non dire impossibile, trarre conclusioni sui valori in campo. D’altronde l’asfalto si è asciugato progressivamente, consentendo ai piloti di migliorare di continuo i propri tempi. Di certo c’è che con l’acqua hanno fatto brillato soprattutto la Ktm di Iker Leucona, oltre alle Ducati di Jack Miller e Johann Zarco, a cui successivamente si sono aggiunte anche le Honda di Marc Marquez e Pol Espargarò.

Con il passare dei minuti il Sole fa la sua comparsa e nel finale compare una traccia asciutta in traiettoria. Lecuona è il primo ad azzardare le slick e, non a caso, realizza nettamente il miglior crono. I tempi però sono inevitabilmente più alti di quelli realizzata sull’asciutto in mattinata. Dunque, le dieci moto che attualmente guadagnerebbero accesso diretto al Q2, sono le Ducati di Zarco, Bagnaia e Martìn; le Honda dei fratelli Marquez e di Nakagami; le Suzuki di Mir e Rins; la Yamaha di Quartararo e l’Aprilia di Aleix Espargarò.

MOTOGP, GP AUSTRIA – CLASSIFICA FP2

1 LECUONA Iker Ktm 1’27″520

2 ZARCO Johann Ducati 1’30″917

3 ESPARGARO Aleix Aprilia 1’31″237

4 MARQUEZ Marc Honda 1’31″353

5 MILLER Jack Ducati 1’31″812

6 MARQUEZ Alex Honda 1’31″961

7 RINS Alex Suzuki 1’32″190

8 ESPARGARO Pol Honda 1’32″404

9 QUARTARARO Fabio Yamaha 1’32″784

10 BINDER Brad Ktm 1’33″319

11 MARTIN Jorge Ducati 1’33″408

12 NAKAGAMI Takaaki Honda 1’33″536

13 BAGNAIA Francesco Ducati 1’33″647

14 OLIVEIRA Miguel Ktm 1’33″951

15 MARINI Luca Ducati 1’33″997

16 ROSSI Valentino Yamaha 1’34″197

17 CRUTCHLOW Cal Yamaha 1’34″201

18 BASTIANINI Enea Ducati 1’34″254

19 MIR Joan Suzuki 1’34″807

20 PETRUCCI Danilo Ktm 1’35″313

