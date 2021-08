Dopo la gara del Gran Premio di Stiria, si rimane a Spielberg per il back to back in terra austriaca. La Ducati proverà a continuare a vincere al Red Bull Ring , dove ha trionfato in sei delle ultime sette gare. Ma la squadra di Borgo Panigale deve farlo con i suoi piloti di punta, quelli in lotta per il campionato. Quartararo sta volando via nella ganerale, urge iniziare la rimonta su una pista amica, se si vuole ancora lottare per il titolo. Dal canto suo Fabietto lotterà in difesa, cercando di guadagnare più punti possibili. Orari standand del weekend.

Il programma del GP d'Austria

Venerdì 13 agosto

Libere 1 Moto3: ore 9:00 - 9:40

Libere 1 MotoGP: ore 9:55 - 10:40

Libere 1 Moto2: ore 10:55 - 11:40

Libere 2 Moto3: ore 13:15 - 13:55

Libere 2 MotoGP: ore 14:10 - 14:55

Libere 2 Moto2: ore 15:10 - 15:55

Sabato 14 agosto

Libere 3 Moto3: ore 9:00 - 9:40

Libere 3 MotoGP: ore 9:55 - 10:40

Libere 3 Moto2: ore 10:55 - 11:35

Qualifiche Moto3: ore 12:35 - 13:15

Libere 4 MotoGP: ore 13:30 - 14:00

Qualifiche MotoGP: ore 14:10 - 14:50

Qualifiche Moto2: ore 15:10 - 15:50

E-Pole MotoE: ore 16:10 - 16:50

Domenica 15 agosto

Warm Up Moto3: ore 8:40 -. 9:00

Warm Up Moto2: ore 9:10 - 9:30

Warm Up MotoGP: ore 9:40 - 10:00

Gara Moto3: ore 11:00

Gara Moto2: ore 12:20

Gara MotoGP: ore 14:00

Gara MotoE: ore 15:30

GP d'Austria: la gara sarà trasmessa su Sky, DAZN e in chiaro su Tv8

L'intero weekend del GP di d'Austria sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky. Da quest'anno anche gli abbonati a DAZN, potranno seguire il Gran Premio in streaming sul proprio sito internet. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, in differita, su TV8 alle 19.30 (Canale 108).

GP d'Austria in Live-Streaming

Il GP d'Austria sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app, nella sezione streaming del sito web di TV8 e sul sito streaming di DAZN.

GP d'Austria: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 15 agosto ore 14:00 (italiane), Circuito Red Bull Ring di Spielberg (Austria)

