Valentino Rossi arriva al secondo GP sul Red Bull Ring con la voglia di lavorare per provare a migliorarsi. Il Dottore è consapevole che non sarà semplice fare passi in avanti significativi per avvicinare la top10 ma, come ha sempre fatto in carriera, non demorderà.

Dobbiamo lavorare duro per migliorare la velocità e le performance rispetto alla scorsa gara. Sappiamo su cosa lavorare e cosa provare. Puntiamo alla Top10, questo è il target per questo fine settimana“.

Nel paddock, ovviamente, ha tenuto banco la questione legata a Maverick Viñales che è stato clamorosamente sospeso da Yamaha per l’atteggiamento avuto nella scorsa gara. Una vicenda controversa che nelle ultime ore ha suscitato moltissime polemiche. Sulla questione è intervenuto anche Rossi:

Anch'io ho vissuto tante situazioni difficili, dove vorresti restare a casa, è dura... Mi dispiace molto. Maverick è un bravo ragazzo, spero che lui e la Yamaha possano risolvere la situazione nel migliore dei modi”.

