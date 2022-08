incertezza meteo. Ha piovuto nella prima mattinata, dopodiché il sole ha fatto capolino tra le nubi. La prima sessione di prove libere è quindi cominciata su asfalto umido, il quale si è progressivamente asciugato con il passare dei minuti. Normale, pertanto, che la classifica cronometrica non sia particolarmente significativa. Sono stati premiati i piloti andati alla caccia del tempo nei minuti finali del turno. Il weekend del Gran Premio d’Austria di MotoGP si è aperto nell’. Ha piovuto nella prima mattinata, dopodiché il sole ha fatto capolino tra le nubi. Laè quindi cominciata su, il quale si è progressivamente asciugato con il passare dei minuti. Normale, pertanto, che lanon sia particolarmente significativa. Sono stati premiati i piloti andati alla caccia del tempo nei minuti finali del turno.

Peraltro, nelle fasi iniziali si sono utilizzati gli pneumatici da bagnato, passando alle slick solo strada facendo. In ogni caso la sessione ha avuto una valenza di rilievo, poiché ha consentito ai centauri di scoprire il nuovo lay-out del Red Bull Ring. Non bisogna dimenticare come il secondo rettilineo sia stato spezzato da una chicane, pensata per aumentare la sicurezza della fu Remus Kurve, dove due anni fa si rischiò la tragedia. Dunque c’è stato modo di prendere le misure con la novità.

Ad

Gran Premio di Catalogna Pole di Aleix! Battuti Bagnaia e Quartararo a Barcellona 04/06/2022 ALLE 11:53

Per onore di cronaca, il miglior tempo è stato realizzato da Jack Miller, come d’abitudine un drago quando l’aderenza è ridotta o la situazione è poco chiara. L’australiano ha preceduto Johann Zarco e Joan Mir. Non si è invece dannato l’anima Francesco Bagnaia, sedicesimo. Come detto, però, la graduatoria non fa molto testo e si attendono i riscontri del pomeriggio.

MOTOGP, GP AUSTRIA, CLASSIFICA FP1

1. MILLER Jack (Ducati) 1:30.756

2. ZARCO Johann (Ducati) 1:31.374

3. MIR Joan (Suzuki) 1:31.576

4. MARTIN Jorge (Ducati) 1:31.616

5. QUARTARARO Fabio (Yamaha) 1:31.773

6. RINS Alex (Suzuki) 1:31.875

7. BINDER Brad (Ktm) 1:31.913

8. NAKAGAMI Takaaki (Honda) 1:31.941

9. BASTIANINI Enea (Ducati) 1:31.976

10. DOVIZIOSO Andrea (Yamaha) 1:32.007

11. VIÑALES Maverick (Aprilia) 1:32.074

12. BEZZECCHI Marco (Ducati) 1:32.321



13. OLIVEIRA Miguel (Ktm) 1:32.422

14. MARQUEZ Alex (Honda) 1:32.437

15. MORBIDELLI Franco (Yamaha) 1:32.488

16. BAGNAIA Francesco (Ducati) 1:32.513

17. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia) 1:32.557

18. BRADL Stefan (Honda) 1:32.748

19. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati) 1:32.775

20. ESPARGARO’ Pol (Honda) 1:32.905

21. SAVADORI Lorenzo (Aprilia) 1:32.963

22. MARINI Luca (Ducati) 1:32.998

23. FERNANDEZ Raul (Ktm) 1:33.796

24. BINDER Darryn (Yamaha) 1:35.072

25. GARDNER Remy (Ktm) 1:35.092

Valentino Rossi icona sportiva: "Premio speciale, per una lunga carriera"

MotoGP Marquez ancora out: rivedremo mai il vero Cabroncito in pista? 30/05/2022 ALLE 12:27