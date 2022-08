Pista asciutta a Spielberg e dunque possibilità di migliorare i propri tempi nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria di MotoGP. Il turno mattutino ha rappresentato l’ultima chance per sovvertire le gerarchie stabilite nella giornata di ieri, allo scopo di guadagnare direttamente accesso alla fase decisiva delle qualifiche, prevista per il pomeriggio. Al riguardo, va rimarcato come dopo la FP2 Aleix Espargarò fosse fuori dalla top-ten provvisoria.

Ad

Lo spagnolo non è riuscito a raddrizzare la situazione, complice anche una scivolata nella nuova chicane che, forse, gli ha tolto un po’ di fiducia. Il veterano iberico è risultato escluso per due soli millesimi, ma sarà obbligato a prendere parte al Q1 per andare alla caccia di uno dei due pass messi in palio per la lotta alla pole position e alle posizioni che contano in griglia. Prosegue, dunque, il weekend difficile del secondo nel Mondiale.

Gran Premio d'Austria Dominio Ducati nelle FP2: 1° Zarco, Quartararo unico "intruso" (4°) 20 ORE FA

Per il resto, si conferma l’egemonia Ducati, con ben 5 moto di Borgo Panigale nelle prime sei posizioni. Ancora una volta, il solo a spezzare il monomarca è Fabio Quartararo, capace di issare la sua Yamaha in mezzo alle Desmosedici di Johann Zarco, Jack Miller, Jorge Martin, Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini. Restano tra i primi dieci anche l’Aprilia di Maverick Viñales e la Ktm di Brad Binder, mentre risalgono la china le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. I due spagnoli hanno spinto fuori dalla top-ten Luca Marini e Marco Bezzecchi, che saranno a loro volta obbligati a disputare il Q1.

MOTOGP, GP AUSTRIA, CLASSIFICA COMBINATA FP1, FP2, FP3

1. ZARCO Johann (Ducati)

2. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

3. MILLER Jack (Ducati)

4. MARTIN Jorge (Ducati)

5. BAGNAIA Francesco (Ducati)

6. BASTIANINI Enea (Ducati)

7. RINS Alex (Suzuki)

8. BINDER Brad (Ktm)

9. VIÑALES Maverick (Aprilia)

10. MIR Joan (Suzuki)

11. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

12. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

13. BEZZECCHI Marco (Ducati)

14. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

15. MARINI Luca (Ducati)

16. ESPARGARO’ Pol (Honda)

17. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

18. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

19. DOVIZIOSO Andrea (Yamaha)

20. MARQUEZ Alex (Honda)

21. BRADL Stefan (Honda)

22. BINDER Darryn (Yamaha)

23. GARDNER Remy (Ktm)

24. SAVADORI Lorenzo (Aprilia)

25. FERNANDEZ Raul (Ktm)

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

Gran Premio d'Austria Miller il più rapido nella FP1 al GP d'Austria, 16° Bagnaia IERI ALLE 09:20