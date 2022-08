Il weekend del Gran Premio d’Austria di MotoGP prosegue nell’incertezza più assoluta in termini di meteo. Tre quarti della seconda sessione di prove libere si è infatti disputata sull’asciutto, ma nel finale è arrivata un po’ di pioggia a disturbare i piloti. La conseguenza è stata che si è potuto lavorare adeguatamente in termini di passo gara, mentre isi sono svolti in fretta e furia nel timore dell’arrivo di un acquazzone.. In ogni caso, Francesco Bagnaia non è apparso molto lontano da questo tandem. Al contrario il duo Aprilia è rimasto in ombra, senza davvero lasciare il segno, a differenza di quanto accaduto in altri contesti. La Casa di Noale ha semplicemente svolto un lavoro diverso, oppure è più in difficoltà rispetto ad altrove?