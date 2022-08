Dopo il ritorno in pista a Silverstone, la MotoGP prosegue nella sua seconda parte di stagione e lo fa da un cricuito che ormai è diventata una classica d'agosto per la disciplina: il Gran Premio d'Austria. Sulle colline di Zeltweg/Spielberg, i bolidi della classe regina si daranno battaglia su un tracciato che, dopo il famoso crash del 2020 tra Zarco e Morbidelli, è stato modificato nel lungo rettilineo dopo curva 1 e ora presenta una chicane, un po' come quella nell'ultimo settore del circuito di Barcellona. Una modifica che sicuramente può danneggiare la Ducati, la quale non avrà un lungo rettilineo per poter sfoderare tutti i cavalli della Desmosedici, mentre forse potrà favorire la Yamaha, sempre agile nei cambi di direzione. Detto questo, la gara di Silverstone ci ha ridato un Pecco Bagnaia sontuoso, che ancora crede nel mondiale . Quartararo comunque è ancora leader assoluto, con Aleix alle calcagna. Lo spagnolo però si è infortunato al tallone in Inghilterra e sarà in Austria non al meglio . Orari classici, diretta su Sky mentre TV8 farà vedere le gare in differita.

Il programma del GP d'Austria

Venerdì 19 agosto

FP1 MotoE: 8:25-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 MotoE: 12:35-12:55

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Qualifiche MotoE: 16:50-17:20

Sabato 20 agosto

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Gara 1 MotoE: 16:15

Domenica 21 agosto

Warm-Up Moto3: 9:00-9:10

Warm-Up Moto2: 9:20-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara 2 MotoE: 15:30

GP d'Austria: la gara sarà trasmessa su Sky e in chiaro, ma in differita, su Tv8

L'intero weekend del GP di d'Austria sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport MotoGP, canale 208 di Sky. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, in differita, su TV8 alle 17 (Canale 108).

PALINSESTO TV8

Sabato 20 agosto: sintesi delle qualifiche di Moto3, MotoGP e Moto2 alle 15:30; Gara 1 MotoE alle 16:45.

Domenica 21 agosto: gara Moto3 alle 14:00; gara Moto2 alle 15:15; gara MotoGP alle 17:00; Gara 2 MotoE alle 18:30.

GP d'Austria in Live-Streaming

Il GP d'Austria sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app e nella sezione streaming del sito web di TV8. Eurosport vi offrirà gli aggiornamenti in tempo reale.

GP d'Austria: informazioni

Circuito Red Bull Ring di Spielberg (Austria)

