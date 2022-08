Fabio Quartararo in difficoltà? nel warm-up del GP d’Austria, tredicesimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. un crono da 1:29.800, essendo l’unico dei piloti in pista ad aver abbattuto il muro dell’1:30. La risposta è arrivata questa mattina nel, tredicesimo round del Sul tracciato di Spielberg il francese della Yamaha ha fatto vedere un ritmo indiavolato, lavorando soprattutto con le gomme medie. Per lui, essendo l’unico dei piloti in pista ad aver abbattuto il muro dell’1:30.

Alle spalle dello scatenato Quartararo troviamo lo spagnolo Maverick Viñales (Aprilia) a 0.515 e l’iberico Jorge Martin (Ducati Pramac) a 0.546. Si possono notare distacchi importanti, a testimonianza dell’eccellente lavoro svolto dal leader del campionato e campione del mondo in carica.

Ad

Nella top-10, a completare il quadro della situazione, troviamo l’australiano Jack Miller (Ducati Factory) a 0.612 in quarta posizione davanti allo spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 0.662, a Luca Marini (Ducati Mooney VR46 Racing Team) a 0.666, a Franco Morbidelli (Yamaha Factory) a 0.685, a Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini Racing) a 0.705, al francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 0.771 e all’iberico Aleix Espargaró (Aprilia), secondo della classifica generale del Mondiale, a 0.824.

Gran Premio d'Austria Bagnaia, prima fila dopo la caduta in FP4: "Grazie meccanici" 19 ORE FA

Hanno un po’ “gestito” Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, rispettivamente secondo e primo della griglia di partenza odierna. Pecco, sulla Rossa ufficiale, ha ottenuto l’undicesimo tempo a 0.959 ed è da capire quale sia stato il lavoro svolto dal piemontese. Ancora più indietro il romagnolo che non è andato oltre il 16° crono a 1.243 da Quartararo. Vedremo quali indicazioni i due centauri italiani hanno avuto in funzione della gara, prevista alle ore 14.00.

Per quanto riguarda il resto della truppa tricolore ci sono Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46 Racing Team) 13° a 1.158, Andrea Dovizioso (WithU Yamaha RNF MotoGP Team) 18° a 1.294 e Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) 25° a 3.135, che ha girato con una livrea celebrativa, dedicata al titolo mondiale in sella all’Aprilia di Alex Gramigni del 1992 in 125cc.

CLASSIFICA WARM-UP GP AUSTRIA 2022 MOTOGP

POS # RIDER GAP 1 20 F. QUARTARARO 1:29.800 2 12 M. VIÑALES +0.515 3 89 J. MARTIN +0.546 4 43 J. MILLER +0.612 5 42 A. RINS +0.662 6 10 L. MARINI +0.666 7 21 F. MORBIDELLI +0.685 8 49 F. DI GIANNANTONIO +0.705 9 5 J. ZARCO +0.771 10 41 A. ESPARGARO +0.824

Nadia, la moglie di Gresini che porta avanti il sogno di Fausto vincendo

Gran Premio d'Austria Prima fila tutta Ducati in Austria! Prima pole in MotoGP di Bastianini UN GIORNO FA