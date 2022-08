, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. “Pecco” ha mancato la pole position per soli 24 millesimi in favore della Ducati di Enea Bastianini, ma può comunque ritenersi soddisfatto anche considerando la quinta piazza del leader iridato Fabio Quartararo e gli imprevisti a cui ha dovuto far fronte il pilota piemontese: una scivolata nell'ultima sessione di libere prima delle qualifiche che ha costretto i meccanici ad una corsa contro il tempo per riparare la moto, oltre al taglio di chicane al primo stint della Q2, obbligandolo a non sbagliare nell'ultimo time attack. Francesco Bagnaia ha ottenuto un bel secondo posto al termine delle qualifiche per il Gran Premio d’Austria 2022 tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP., ma può comunque ritenersi soddisfatto anche considerando la quinta piazza del leader iridato Fabio Quartararo e gli imprevisti a cui ha dovuto far fronte il pilota piemontese:prima delle qualifiche che ha costretto i meccanici ad una corsa contro il tempo per riparare la moto, oltre al taglio di chicane al primo stint della Q2, obbligandolo a non sbagliare nell'ultimo time attack.

Ad

Bagnaia loda i meccanici: "Senza di loro non sarei in prima fila"

Gran Premio d'Austria Prima fila tutta Ducati in Austria! Prima pole in MotoGP di Bastianini 4 ORE FA

Il lavoro grande oggi lo hanno fatto i meccanici. Sono stati bravi, sono riusciti a mettermi a posto la moto in niente dopo la caduta in FP4. Questa è stata la cosa che mi ha permesso di essere in prima fila, perché con la seconda moto avrei fatto più fatica ad andare forte“, rivela il piemontese della Ducati Factory dopo le prove ufficiali. “Si è complicato un po’ il tutto perché non sono riuscito a sfruttare la prima gomma nuova in Q2. Non avevo tanto grip e ho buttato via due giri, quindi alla fine sono contento. Meglio di così non potevamo fare“, prosegue Bagnaia ai microfoni di Sky Sport. “Enea è tutto il weekend che sta andando molto forte. Abbiamo fatto un grande passo avanti in FP4, sono molto contento. Diciamo che stiamo andando in una direzione positiva“, conclude il vice-campione del mondo in carica in vista della gara di domani.

Bastianini festeggia la prima pole in MotoGP: "Di solito non sono mai stato bravo sul giro secco..."

Non ce ne voglia il romagnolo, ma di solito il sabato raramente riesce a estrarre il massimo dalla sua moto. Oggi, invece, il pilota soprannominato “La Bestia” ha tenuto fede a questo termine, stampando un giro ai limiti della perfezione. 1:28.772 per la pole del portacolori del team Ducati Gresini, la prima da quando è sbarcato nella classe regina. Il suo commento al termine della Q2, ai microfoni di Sky Sport: “Sono davvero contentissimo per questo risultato, non solo perchè è la mia prima pole position in MotoGP ma, anche, perchè era da tanto tempo che non la facevo in generale, dopotutto non mi capitava dai tempi della Moto3. Senza dubbio è un valore aggiunto. Di solito nel time attack non sono mai perfetto, ma ci sto lavorando duramente. Oggi non sono stato impeccabile al 100%, ma il risultato è arrivato comunque”.

Queste qualifiche non sono state facili, ma già dalla FP4 avevo capito che avevamo mosso un bel passo in avanti. Pensando alla gara direi che siamo pronti. Nella FP4 ho provato la gomma hard all’anteriore perchè penso sarà la scelta ideale. Su questo tracciato sono sempre stato competitivo, ma non ho quasi mai concluso, se non in Moto3. Con il team e con la moto sono in sintonia perfetta”. Ultima battuta Sinceramente non so se saranno una novità positiva per me, dato che prediligo uscire alla distanza…”. Il vincitore di tre gare in questa stagione prosegue nel suo racconto, passando più alla situazione nel suo complesso: “”. Ultima battuta sulle sprint race , che sono state annunciate nella mattinata odierna, e saranno realtà dal 2023: "”.

Nadia, la moglie di Gresini che porta avanti il sogno di Fausto vincendo

Miller completa la prima fila Ducati: "Ottimo feeling con la moto"

Per Miller una buona prima fila, dopo che nel primo tentavi della Q2, aveva realizzato un ottimo crono. Nel secondo però l’aussie non è riuscito a replicare, ma comunque la prestazione è positiva: “Sono soddisfatto di quanto ho ottenuto, il feeling con la Ducati è ottimo. La moto si comporta bene qui e siamo veloci“, ha raccontato a caldo Jack. "Peccato per l’ultimo run perché non avevo lo stesso grip con le gomme e non sono riuscito a tirar fuori il meglio possibile dal pacchetto. Comunque partire dalla prima fila è importante perché, con la presenza della nuova variante poco dopo il via, è fondamentale trovarsi nelle prime posizioni per non perdere troppo tempo", ha aggiunto il ducatista.

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

Gran Premio d'Austria Ducati potenza egemone nella FP3, in difficoltà Aleix Espargarò 5 ORE FA