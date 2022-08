prima pole position nella classe regina per il Bestia (la decima in tutto il Motomondiale). Il pilota Gresini soffia la doppietta al team factory di Borgo Panigale: il tempo del 24enne riminese (1:28.772) batte di 24 millesimi quello del connazionale Francesco Bagnaia (2° nonostante una caduta in FP4 e un dritto alla variante nuova nel primo tentativo) e di un decimo l'australiano Jack Miller (3°), per una prima fila, più due terzi della seconda, che romba solamente Ducati. Non una novità sul tracciato del Red Bull Ring, sempre caro al motore della casa bolognese, pur con la nuova modifica della chicane che spezza il rettilineo dopo curva 1. Come un fulmine sotto la bandiera a scacchi Enea Bastianini: no, non è ancora la gara, ma si tratta delle qualifiche del GP d'Austria , tredicesimo appuntamento del campionato di MotoGP. Dopo le tre vittorie stagionali ottenute sempre in rimonta, arriva finalmente la(la decima in tutto il Motomondiale). Il pilota Gresini soffia la doppietta al team factory di Borgo Panigale: il tempo del 24enne riminese (1:28.772) batte di 24 millesimi quello del connazionalenonostante una caduta in FP4 e un dritto alla variante nuova nel primo tentativo) e di un decimo l'australiano Jack Miller (3°), per una prima fila, più due terzi della seconda, che romba solamente Ducati. Non una novità sul tracciato del Red Bull Ring, sempre caro al motore della casa bolognese, pur con la nuova modifica della chicane che spezza il rettilineo dopo curva 1.

l'unico capace di intromettersi in mezzo al tripudio ducatista del sabato è il leader del campionato Fabio Quartararo, attorniato dalle Pramac di Martin e Zarco in seconda fila: 5° tempo per El Diablo da vedere col bicchiere mezzo pieno, consapevole di dover affrontare un'altra gara di sofferenza e gestione dopo i passi falsi di Assen e Silverstone. Va decisamente peggio all'altro pretendente del Mondiale, Aleix Espargaro: all'Aprilia non va giù questo circuito e lo spagnolo, costretto addirittura a disputare la Q1, riesce a segnare un crono che lo mette immediatamente alle spalle del francese della Yamaha, ma il giro viene cancellato per aver pizzicato il verde del cordolo in uscita da curva 8, relegato dunque a chiudere la terza fila, dietro al compagno di squadra Viñales e alla Suzuki di Mir. Come in tutte le precedenti prove libere , attorniato dalle Pramac di Martin e Zarco in seconda fila: 5° tempo per El Diablo da vedere col bicchiere mezzo pieno, consapevole di dover affrontare un'altra gara di sofferenza e gestione dopo i passi falsi di Assen e Silverstone. Va decisamente peggio all'altro pretendente del Mondiale, Aleix Espargaro:e lo spagnolo, costretto addirittura a disputare la Q1, riesce a segnare un crono che lo mette immediatamente alle spalle del francese della Yamaha, ma il giro viene cancellato per aver pizzicato il verde del cordolo in uscita da curva 8, relegato dunque a chiudere la terza fila, dietro al compagno di squadra Viñales e alla Suzuki di Mir.

Sorride il Team Gresini anche dall'altra metà del box, grazie alla top-10 strappata da Di Giannantonio, riuscendo ad accedere al secondo turno di qualifiche beffando di pochi millesimi Luca Marini. Sfortunata la prova dell'altro rookie italiano, Marco Bezzecchi, scivolato in Q1 e costretto a partire addirittura 20°. Si prospetta un altro weekend no per la Honda, con il meno peggiore, Takaaki Nakagami, che scatta 14° davanti alla HRC di Pol Espargaro, per diversi istanti speranzoso di assicurarsi un posto nelle prime quattro file.

La griglia di partenza

Q2: 1° Bastianini, 2° Bagnaia, 3° Miller, 4° Martin, 5° Quartararo, 6° Zarco, 7° Viñales, 8° Mir, 9° A.Espargaro, 10° Di Giannantonio, 11° Rins, 12° B.Binder

Q1: 13° Marini, 14° Nakagami, 15° P.Espargaro, 16° Morbidelli, 17° Oliveira, 18° Bradl, 19° Dovizioso, 20° Bezzecchi, 21° D.Binder, 22° Gardner, 23° Fernandez, 24° Savadori, 25° A.Marquez

La cronaca in 5 momenti chiave

- Nelle FP4 è ancora assolo Ducati, con tre italiani davanti a tutti: Bastianini precede Marini e Bagnaia, quest’ultimo vittima di una scivolata a metà sessione. 4° posto per il leader del Mondiale, Fabio Quartararo.

- Prima parte di Q1 dominata dai fratelli Espargaro: Aleix, sorprendentemente fuori dai migliori 10 nelle libere, resta sempre al comando e si migliora di giro in giro; Pol è secondo fino a metà del primo turno, regalando un pizzico di serenità in casa Honda, che dura però per poco. Terzo Luca Marini a sei centesimi dal pilota Aprilia.

- I piloti che avanzano in Q2 sono Aleix Espargaro e Fabio Di Giannantonio. L’azzurro del Team Gresini beffa alla bandiera a scacchi il connazionale Marini e Nakagami (il migliore, o meno peggiore, delle Honda). Delusione per Bezzecchi, finito a terra insieme ad Alex Marquez a quattro minuti dalla fine e solo 20° in griglia.

- Dopo i primi time attack della Q2 troviamo solo Ducati in prima fila provvisoria! Miller è l’unico sotto al muro dell’1:29, poi Bastianini e Zarco. Quarto posto per la Suzuki di Mir, 5° Aleix Espargaro e 6° Quartararo in leggera difficoltà. Primo stint molto complicato per Bagnaia, che va lungo alla nuova chicane e non fa segnare un tempo utile.

- POLE POSITION DI BASTIANINI E PRIMA FILA TUTTA DUCATI! Il Bestia parte davanti a tutti per la prima volta nella classe regina, al suo fianco le Ducati factory di Bagnaia (+0.024) e Miller (+0.109). Seconda fila con Quartararo 5° in mezzo alle Pramac di Martin e Zarco. Aprilia in terza fila: cancellato il tempo ad Aleix Espargaro, scendendo così da sesto a nono.

La statistica chiave

Bastianini è il settimo pilota diverso in questa stagione a fare la pole position in MotoGP. Per la Ducati è la quarta pole consecutiva: in questi ultimi GP la casa di Borgo Panigale ha piazzato nove moto su dodici in totale in prima fila. Gli altri in prima fila negli ultimi quattro Gran Premi sono stati Quartararo (Yahama, due volte) e Viñales (Aprilia).

La dichiarazione

Francesco BAGNAIA (Ducati): "Il lavoro grande oggi lo hanno fatto i meccanici. Sono stati bravi, sono riusciti a mettermi a posto la moto in niente dopo la caduta in FP4. Questa è stata la cosa che mi ha permesso di essere in prima fila, perché con la seconda moto avrei fatto più fatica ad andare forte".

Il momento social

Il migliore

Enea BASTIANINI (Ducati Gresini): soltanto nel primo round dell'anno in Qatar era riuscito a trovare la prima fila, dimostrandosi col passare delle settimane animale da gara piuttosto che da giro secco. Proprio nella giornata in cui la Dorna ha annunciato : soltanto nel primo round dell'anno in Qatar era riuscito a trovare la prima fila, dimostrandosi col passare delle settimane animale da gara piuttosto che da giro secco. Proprio nella giornata in cui la Dorna ha annunciato l'introduzione dalla prossima stagione della sprint race che tuttavia non definirebbe la griglia di partenza della gara vera e propria, il Bestia risponde con la prima pole position della carriera tra i grandi.

Il peggiore

Alex MARQUEZ (Honda LCR): finisce la Q1 steso dalla "paura" per la scivolata di Bezzecchi davanti a lui. Caduta banalissima, chiuderà la griglia di partenza.

