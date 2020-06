Ufficiale: cancellato il Gran Premio d'Italia 2020, niente MotoGP al Mugello

Per la prima volta in quasi trent'anni il circuito toscano non ospiterà alcuna gara del motomondiale a causa della pandemia da Coronavirus, come fa sapere la Dorna. "È una grande perdita in quanto il Mugello è uno dei circuiti più belli del mondo", dice Carmelo Ezpeleta. L'Italia dovrebbe comunque avere il doppio appuntamento di Misano.

Niente MotoGP al Mugello in questo 2020 disgraziato e falcidiato dalla pandemia da Coronavirus. E' ufficiale l'annuncio da parte di Dorna, Fim e Irta sulla cancellazione della tappa del Motomondiale sul circuito toscano che non si disputerà per la prima volta in quasi 30 anni, dato che dal 1991 è un appuntamento fisso del calendario, purtroppo rivoluzionato e non ancora definito in questa particolare stagione.

Il commento del numero 1 di Dorna, Carmelo Ezpeleta:

MotoGP La WADA vuole la mano pesante per Andrea Iannone: chiesti 4 anni di squalifica per doping DA 21 ORE

È con il cuore trieste che annunciamo la cancellazione del Mugello. Purtroppo, non siamo stati in grado di trovare una soluzione ai problemi logistici e operativi derivanti dal calendario pandemico e riorganizzato per permetterci di visitare la sede in questa stagione. È una grande perdita in quanto il Mugello è uno dei circuiti più belli del mondo e uno che siamo molto orgogliosi di chiamare la casa del Gran Premio d’Italia

La gara al Mugello si sarebbe dovuta correre il 31 maggio ma è stata cancellata per il Coronavirus. L'Italia dovrebbe comunque avere un doppio appuntamento a Misano a settembre. Il calendario comunque è ancora in divenire: si dovrebbe iniziare con due gare a Jerez de la Frontera negli ultimi due weekend di luglio (19 e 26, se saranno autorizzate - a porte chiuse - dal governo spagnolo), la gara in agosto in Repubblica Ceca e le due Austria, poi Misano Adriatico a settembre, le gare di Aragon, Le Mans, Barcellona e le due a Valencia entro il primo novembre.

Play Icon WATCH Valentino Rossi-Mugello: una storia di imprese e record lunga oltre 20 anni 00:01:28

MotoGP Aleix Espargaró rinnova il contratto con l'Aprilia fino al 2022 IERI A 13:45