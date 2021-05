Restano gravissime le condizioni di Jason Dupasquier, il pilota diciannovenne della Moto3 vittima di un brutto incidente durante le qualificazioni del GP d'Italia . Rianimato per 25 minuti in pista con un drenaggio toracico effettuato sul posto, il giovane è stato poi trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Careggi di Firenze.

Lì gli esami strumentali avevano evidenziato un quadro critico, con un trauma cranico importante e un altrettanto grave trauma toracico e addominale, tanto da indurre i medici in un primo momento, come riporta il quotidiano toscano La Nazione, a non intervenire chirurgicamente per non aggravare la situazione con i rischi del decorso postoperatorio.

Corsedimoto.it, però, in accordo con quanto racconta anche gazzetta.it, spiega che invece il pilota nella notte è stato operato per una prima riduzione del trauma toracico dopo essere stato raggiunto dai genitori, che hanno lasciato Friburgo in tutta fretta epr correre al capezzale del figlio.

Gran Premio d'Italia Quartararo: "Dedico questa pole a Dupasquier: caduta molto brutta" 11 ORE FA

Il quadro clinico resta comunque gravissimo, nel frattempo Dupasquier rimane sotto stretta osservazione e con la prospettiva di un nuovo intervento per evitare danni neuroligici in seguito al trauma cranico.

Gran Premio d'Italia Bagnaia: "Dura guidare dopo caduta Dupasquier. Posso vincere" 15 ORE FA