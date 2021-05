Orari classici, diretta in chiaro anche su TV8. Dopo un anno di pausa torna il motomondiale al Mugello. Nel weekend in arrivo i bolidi a due ruote saranno in pista sul circuito del Santerno per il Gran Premio d'Italia, sesto atto del mondiale 2021. Purtroppo sarà ancora una volta una corsa senza pubblico, ma lo spettacolo non mancherà per i tifosi davanti al televisore. Nuovo atto della sfida Yamaha-Ducati: Jack Miller arriva più in forma che mai, forte di due vittorie consecutive e alla guida di una moto che si adatta perfettamente al Mugello. L'avversario numero uno è certamente Fabietto Quartararo, leader del mondiale e ristabilito al 100% dopo l'intervento al braccio di tre settimane fa. Attenzione anche alle altre Ducati, con Bagnaia e Zarco sempre in agguato. Oltre a Pecco, in grado di fare bene c'è anche Franco Morbidelli, alla guida di una Yamaha Petronas però che non sta brillando come lo scorso anno. Attenzione anche a quello che potrà fare Marc Marquez, rivisto finalmente in vetta a Le Mans e con lo spirito combattivo di un tempo. Mugello è anche casa del Dottore, che qui ha scritto pagine indelebili della sua carriera.

GP d'Italia: gli orari del weekend

Venerdì 28 maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2

ore 14.10-14.50, MotoGP, Prove libere 2

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2

Sabato 29 maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2

Domenica 30 maggio

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up

ore 11.00, Moto3, Gara

ore 12.20, Moto2, Gara

ore 14.00, MotoGP, Gara,

GP d'Italia: la gara sarà trasmessa in Pay per View e in chiaro su Tv8

L'Intero weekend del GP d'Italia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky MotoGP, canale 208 di Sky e su DAZN. La gara sarà trasmessa anche in chiaro e in diretta anche su TV8.(Canale 108).

GP d'Italia in Live-Streaming

Il GP d'Italia sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app, e nella sezione streaming del sito web di TV8. E poi naturalmente DAZN.it

GP d'Italia: informazioni

Data orario e luogo: Domenica 30 maggio ore 14:00, Circuito Mugello

