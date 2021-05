Il motomondiale, tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati di motociclismo sono in ansia per le condizioni di Jason Dupasquier, vittima di un terribile incidente al Mugello nei minuti finali delle qualifiche della classe Moto3, che ha costretto la direzione gara ad esporre la bandiera rossa e a sospendere anzitempo la sessione prevista. La caduta è avvenuta all’uscita della curva Arrabbiata 2, uno dei tratti più insidiosi e veloci del circuito toscano, quando il 20enne pilota svizzero del team KTM RC ha perso il controllo della sua moto ed è finito a terra, venendo centrato da Ayumu Sasaki – rider giapponese che stava sopraggiungendo – e in seconda battuta da Jeremy Alcoba, che ha provato ad evitarlo e, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato di aver colpito Dupasquier sulle gambe.

Dupasquier trasferito all’Ospedale Careggi di Firenze in elicottero

Gran Premio d'Italia Bagnaia da record nelle Libere 3. Rossi, Marquez e Viñales in Q1 3 ORE FA

Prontamente assistiti dall’equipe medica presente nel circuito, Dupasquier è apparso subito quello messo peggio mentre Sasaki, come confermato dal suo team manager Hervè Poncharal, non ha accusato alcun tipo di grave conseguenza nella carambola ed ha lasciato la clinica mobile su uno scooter dopo poco meno di mezzora. Più problematica e drammatica invece la condizione di Dupasquier, con i medici che hanno deciso di non caricarlo nemmeno in ambulanza per trasferirlo al centro medico ma hanno subito chiamato in pista l’elicottero del pronto soccorso dove Dupasquier è stato immobilizzato e, alle 13:53, è stato trasportato all’Ospedale Careggi di Firenze per ulteriori esami. Le condizioni di Dupasquier sarebbero gravi. Dopo oltre 40 minuti di pausa, per permettere i soccorsi e sistemare la pista, i piloti della MotoGP sono scesi in pista per affrontare le FP4 mentre le qualifiche della classe regina sono slittate alle 14.43. Nella speranza che nel corso di questa giornata, dal Careggi di Firenze arrivino notizie confortanti sulle condizioni di Jason Dupasquier.

Valentino Rossi-Mugello: una storia di imprese e record lunga oltre 20 anni

Gran Premio d'Italia Rossi cita Elio sul suo casco con la mucca 2 ORE FA