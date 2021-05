Dopo la pole position con record ottenuta sabato Fabio Quartararo spadroneggia anche in gara e coglie la terza vittoria nel 2021, la prima al Mugello. Chiudono il podio Miguel Oliveira e Joan Mir. La Ducati, nel suo feudo dove aveva colto 3 vittorie fra il 2017 e il 2019, non riesce nemmeno a portare una moto sul podio e si deve accontentare del 4° posto di Zarco. Deluso di giornata Pecco Bagnaia, scivolato al 2° giro mentre era in testa. Out anche Marquez e Rins. 10° per Valentino Rossi.

