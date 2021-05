Takaaki Nakagami si riscatta dopo una pessima qualifica (scatterà 15° in griglia) e firma il miglior tempo assoluto del warm-up mattutino al Mugello, in soft al posteriore (quasi tutti gli altri hanno optato per una coppia di medie), è stato il più veloce del turno in 1’46″746 senza pagare eccessivamente dazio col passare dei giri e attestandosi abbastanza stabilmente sotto l’1’47”. si riscatta dopo una pessima qualifica (scatterà 15° in griglia) e firma il, in preparazione del Gran Premio d’Italia 2021 . Il giapponese del Team LCR Honda Idemitsu, anche grazie alla scelta di una(quasi tutti gli altri hanno optato per una coppia di medie), è stato il più veloce del turno in 1’46″746 senza pagare eccessivamente dazio col passare dei giri e attestandosi abbastanza stabilmente sotto l’1’47”.

Buoni segnali in casa Ducati Pramac per Johann Zarco, 2° classificato a 86 millesimi dalla vetta a conferma di un’ottima competitività al mattino con temperature più fresche rispetto a quelle che verranno affrontate in gara. Conferma ad alti livelli per KTM con il terzo posto del sudafricano Brad Binder a 243 millesimi dal leader, precedendo la Suzuki di Alex Rins (0.248), la Yamaha di Maverick Vinales (0.286) e la Honda di un redivivo Marc Marquez (0.349).

Warm-up positivo per gli italiani Danilo Petrucci (KTM) ed Enea Bastianini (Ducati), rispettivamente 8° e 9° a meno di mezzo secondo dalla miglior prestazione della sessione. Fuori dalla top10 i due grandi favoriti per la vittoria odierna, con Fabio Quartararo (11°) e Francesco Bagnaia (12°) che hanno lavorato con gomme molto usate senza brillare particolarmente.

Attardate le Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e Valentino Rossi, che occupano la 16ma e 17ma posizione con un miglior crono in 1’47″6 pagando 8/9 decimi dal best time di Nakagami. Da segnalare ad inizio turno la caduta senza conseguenze del campione in carica Joan Mir con la Suzuki.

CLASSIFICA WARM-UP GP ITALIA 2021 MOTOGP

1 30 T. NAKAGAMI 1:46.746 2 5 J. ZARCO +0.086 3 33 B. BINDER +0.243 4 42 A. RINS +0.248 5 12 M. VIÑALES +0.286 6 93 M. MARQUEZ +0.349 7 73 A. MARQUEZ +0.426 8 9 D. PETRUCCI +0.434 9 23 E. BASTIANINI +0.467 10 41 A. ESPARGARO +0.470

