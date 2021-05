E’ stato dello spagnolo Maverick Vinales (Yamaha Factory) il miglior crono delle prove libere 1 del GP d’Italia, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito del Mugello i piloti hanno iniziato a fare sul serio, testando le moto sia sul passo gara che nel time-attack.

Ebbene, Vinales, montando una coppia di gomme medie, ha ottenuto il tempo di 1’46″593 a precedere di 0″209 la Ducati Pramac del francese Johann Zarco e di 0″359 la Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Nel caso dei due ultimi centauri menzionati, le mescole usate sono state una soft sull’anteriore e una medium sul posteriore.

A seguire troviamo il campione del mondo 2020 Joan Mir sull’altra Suzuki, che ha scelto anch’egli l’accoppiata soft/medium a 0″583, Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas 0″591 (coppia di medie) e Francesco “Pecco” Bagnaia a 0″593 (coppie di medie) con la Ducati. Il piemontese non ha cercato in maniera ossessiva il tempo, concentrandosi soprattutto sulla gestione delle gomme.

Nella top-10 si sono classificati poi Michele Pirro (Ducati Pramac) a 0″962, il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo (Yamaha Factory) a 0″973, l’australiano della Ducati ufficiale Jack Miller a 1″123 e il portoghese Miguel Oliveira sulla KTM a 1″123. Tempi che, soprattutto nel caso di Quartararo, vanno presi in considerazione fino a un certo punto per il lavoro che il francese ha portato avanti.

Per quanto riguarda Marc Marquez e Valentino Rossi, lo spagnolo ha ottenuto il 16° tempo a 1″684 immediatamente davanti al “Dottore” (+1″709). Appare chiaro che entrambi non siano al meglio per motivazioni diverse e la FP2 sarà estremamente importante per capire in che modo lavorare per uscire dai bassifondi della graduatoria. A completare il quadro in casa italiana vanno considerati Luca Marini 15° (Ducati Sky VR46 Avintia), Danilo Petrucci 18° (KTM Tech3), Lorenzo Savadori 20° (Aprilia) ed Enea Bastianini 21° (Ducati Avintia Esponsorama).

