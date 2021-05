Ditemi perché se la mucca fa mu il merlo non fa me

Con questa frase da una canzone di Elio e Le Storie Tese Valentino Rossi presenta la serigrafia speciale del suo casco per il Gran Premio d'Italia, come da tradizione.

La canzone è "Nubi di ieri sul nostro domani odierno" e sul casco, nella parte superiore, campeggia il primo piano di una mucca frisona, mentre sui lati c'è la frase stessa della canzone, la faccia perplessa di Elio, e ben in grande la scritta MuuuGello.

Ovviamente c'è anche il credit, quello del fidato artista Aldo Drudi, storico decoratore dei caschi di Valentino.

Nonostante sia il più "esperto" del circuito, la voglia di giocare e scherzare a Valentino Rossi e al suo team non passa mai: nel video di presentazione diffuso dalla MotoGP si vede chiaramente Uccio che, a corredo della presentazione, sfoggia la "mucca in scatola", un gioco piuttosto datato che consiste in un barattolino cilindrico che, se capovolto, muggisce.

