Il 30 maggio 2021 resterà una data triste per il motomondiale che ha perso Jason Dupasquier , un giovane pilota di soli 19 anni che nel tentativo di inseguire il suo sogno ha perso la vita nel modo più crudele e beffardo in un drammatico incidente avvenuto sabato al Mugello. Tutto il paddock prima della partenza della gara del MotoGP ha omaggiato la memoria dello sfortunato pilota svizzero del team KTM Purtuel con un minuto di silenzio. Nel corso di un GP emotivamente complicato per tutti i piloti, Fabio Quartararo è riuscito a portarsi a casa la terza vittoria stagionale , la prima sul tracciato italiano che consolida la propria leadership nel mondiale.