Pecco vince al Mugello! Dopo le vittorie di Dovizioso, Lorenzo e Petrucci, si aggiunge anche Bagnaia all'elenco delle Ducati Factory vincenti in Toscana negli ultimi anni. Grande gara di GoFree che trionfa nel Gran Premio d'Italia, ottavo atto del mondiale 2022 della MotoGP.

Secondo successo stagionale per l'italiano dopo Jerez. In Spagna aveva messo in mostra un ritmo assurdo, qui invece parte guardino nella retrovie, poi cambia marcia, sorpassa gli avversari e da metà gara se ne va. Grande vittoria per lui che risponde al meglio alle copiose critiche piovutegli addosso dopo l'erroraccio di Le Mans.

Come in Andalucia, Pecco vince davanti a Fabio Quartararo. El Diablo è sempre straordinario con un mezzo che in rettilineo perde una vita sulle tante Ducati intorno a lui e sulla solita Aprilia del costante Aleix, e conquista l'ennesimo grande piazzamento di questa stagione. Il francese, come Pecco, è costretto a diversi sorpassi, soprattutto nelle prime tornate contro le VR46, per poi provare a prendere Bagnaia. Ma l'italiano ne ha di più e il campione del mondo bada ad accontentarsi, conquistando comunque punti fondamentali nella generale.

Mister costanza Quartararo, Aleix non è da meno. Il più vecchio dei fratelli Espargaro è ancora sul podio. Ennesima top three per lui di questa stagione a dir poco trionfale, purtroppo perde qualche punto su Quartararo nella generale. Grande gara dell'Aprilia che riesce ad avere la meglio su altre tre Ducati, quelle di Zarco, Marini e Bezzecchi. Bella gara dei due ragazzi della VR46, che partono in testa e per diverse tornate comandano in solitaria. Nella seconda parte della corsa però perdono terreno, ma comunque arrivano non lontani dal podio. Chiudono la top ten Binder, Nakagami, Oliveira e Marc Marquez, che martedì partira per gli Usa per l'ennesima operazione. Auguri di pronta guarigione per lui, speriamo di rivederlo presto in pista.

Diversi i delusi. Prima di tutto la Bestia Enea, che finisce a terra a metà gara mentre lottava per il podio. Gara difficile per il team Gresini, con Di Giannantonio partito dalla pole che purtroppo perde terreno e in poco tempo è fuori dalla top ten. Malissimo le Suzuki, entrambe fuori gara quando erano nelle retrovie. disastrose come al solito le altre Yamaha, insieme Jack Miller solo 15mo.

Neanche una settimana di pausa e si torna in pista a Barcellona. Quartararo comanda sempre la generale con 8 punti di vantaggio su Aleix, 28 su Bastianini e ben 41 su Bagnaia.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Marini va in testa davanti a Bezzecchi, poi Di Giannantonio, Aleix, Quartararo, Zarco, Nakagami, Bagnaia, Binder, Marqueze e Bastianini. Bez ne ha, supera Marini e va in testa. Dietro El Diablo in poco tempo salta via Aleix e Di Giannantonio e si butta all'insegumento dei due VR46.

- Bezzecchi prende qualche metro su Marini e Quartararo. El Diablo attacca e passa il Maro. Bravo Bagnaia a risalire la classifica e a portarsi quarto. Quinto Di Giannantonio, poi Aleix, Zarco, Binder, Marquez e la Bestia. Pecco è il più veloce in pista e alla San Donato passa in un colpo solo Marini e Quartararo.

- A metà gara Pecco ne ha e passa il Bez, andando in testa. Marini attacca Quartararo, che però rimane davanti. Aleix prova a riattaccarsi ai primi quattro. Sesto Zarco, poi Bastianini, Binder, Di Giannantonio, e Oliveira. El Diablo cambia marcia e supera Bezzecchi, provando ad andare a prendere Bagnaia.

- A dieci giri dalla fine purtroppo cade la Bestia. Pecco è sempre in testa, poi Quartararo e Bezzecchi. Aleix passa Marini ed è quarto. Sesto Zarco. Settimo molto pù staccato Binder, poi Oliveira, Nakagami e Di Giannantonio. La Aprilia si avvicina anche al Bez e lo attacca, salendo sul podio.

- Nel finale succede ben poco. Pecco stravince davanti a Quartararo. Aleix è terzo, poi Zarco, Bez e Marini.

La statistica chiave

Quarta vittoria Ducati nelle ultime cinque edizioni.

La dichiarazione

Fabio QUARTARARO: "Una delle migliori gare della mia carriera. Una corsa fantastica, non avevo niente da perdere. Non avevo un passo stellare ma con qualche aggiornamento ho girato al meglio".

Il momento social

Il migliore

Francesco BAGNAIA: Grande gara, super a rimettersi in sesto dopo il disastro di Le Mans. Poche storie, quando tutto fila non ha rivali, purtroppo è accaduto raramente per ora in questo 2022.

Il peggiore

Jack MILLER: Alla fine le Ducati non dominano come si pensava, ma comunque l'australiano arriva a una vita dai vari Bagnaia, Bezzecchi e Marini. Chiude tristemente 15mo, ultima Ducati vera al traguardo, prima solo del tester Michele Pirro. Veramente male.

