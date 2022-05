Takaaki Nakagami, che comincia così nel migliore dei modi il weekend toscano valido come ottavo round stagionale del Motomondiale. Il giapponese del Team LCR ha trovato subito un ottimo feeling con il tracciato italiano in sella alla sua Honda, fermando il cronometro in 1’46″662 (l’unico a scendere sotto il muro dell’1’47” in mattinata) e rifilando ben quattro decimi ai primi inseguitori in classifica. La prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2022 si è appena conclusa al Mugello per la MotoGP con il miglior tempo di un sorprendente, che comincia così nel migliore dei modi il weekend toscano valido come ottavo round stagionale del Motomondiale. Il giapponese del Team LCR ha trovato subito un ottimo feeling con il tracciato italiano in sella alla sua Honda, fermando il cronometro in 1’46″662 (l’unico a scendere sotto il muro dell’1’47” in mattinata) e rifilando ben quattro decimi ai primi inseguitori in classifica.

Grandissimo equilibrio alle spalle di “Taka”, con tre piloti racchiusi in un millesimo e undici moto in meno di quattro decimi. Seconda posizione condivisa di fatto con lo stesso tempo dall’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargarò e dalla Ducati di Francesco Bagnaia, staccati di 0.408 dalla vetta, precedendo di un’incollatura la Suzuki dell’iberico Alex Rins. Quinta piazza in FP1 a 524 millesimi dalla testa per il romagnolo Enea Bastianini con la Ducati GP21 del Team Gresini Racing, davanti all’Aprilia di Maverick Vinales (a 0.529), alla Ducati ufficiale di Jack Miller (a 0.653) e alla Honda di Pol Espargarò (a 0.705). Completano la top10 le Ducati del francese Johann Zarco e dell’azzurro Luca Marini.

Quartararo e Marc Marquez indietro

Marc Marquez (19°) in attesa dei time-attack pomeridiani. Da registrare in casa Italia il 12° posto della wild card Ducati Michele Pirro, il 14° di Marco Bezzecchi, il 16° di Franco Morbidelli, il 21° di Andrea Dovizioso, il 22° di Lorenzo Savadori (wild card Aprilia) ed il 23° di Fabio Di Giannantonio. Avvio sottotono per il leader del campionato Fabio Quartararo , solo 11° con la Yamaha a 731 millesimi da Nakagami, ma restano attardati per il momento altri big come Joan Mir (15°) ein attesa dei time-attack pomeridiani. Da registrare in casa Italia il 12° posto della wild card Ducati Michele Pirro, il 14° di Marco Bezzecchi, il 16° di Franco Morbidelli, il 21° di Andrea Dovizioso, il 22° di Lorenzo Savadori (wild card Aprilia) ed il 23° di Fabio Di Giannantonio.

CLASSIFICA FP1 GP ITALIA MOTOGP 2022

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1:46.662

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA +0.408

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI +0.408

4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI +0.409

5 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI +0.524

6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA +0.529

7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI +0.653

8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA +0.705

9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI +0.705

10 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI +0.721

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA +0.731

12 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI +0.770

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA +0.900

14 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI +0.922

15 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI +0.996

16 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA +1.065

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM +1.084

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM +1.158

19 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA +1.213

20 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI +1.241

21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA +1.416

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA +1.591

23 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI +1.673

24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA +2.248

25 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM +2.249

26 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM +2.298

