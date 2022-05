Aleix Espargaró su Aprilia a ottenere un fantastico 1:45.891 a precedere di 0.049 la Ducati di Francesco Bagnaia e l’altra Rossa Factory dell’australiano Jack Miller di 0.422. Lo spagnolo, in sella moto di Noale, ha fatto la differenza nel terzo settore della pista, accumulando un vantaggio tale da gestire l’eccellente t-4 di Pecco. Aprilia presentatasi con una soluzione particolare sul codone: un’aletta per garantire un comportamento dal punto di vista aerodinamico più efficiente. Buoni comunque i segnali per La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2022 è andata in archivio al Mugello per la MotoGP. E’ stato uno scatenatosu Aprilia a ottenere un fantastico 1:45.891e l’altra Rossa Factory dell’australianodi 0.422. Lo spagnolo, in sella moto di Noale, ha fatto la differenza nel terzo settore della pista, accumulando un vantaggio tale da gestire l’eccellente t-4 di Pecco. Aprilia presentatasi con una soluzione particolare sul codone: un’aletta per garantire un comportamento dal punto di vista aerodinamico più efficiente. Buoni comunque i segnali per Bagnaia che, con la coppia di medie sul passo gara, ha messo in mostra un’ottima costanza.

Zarco cade due volte

A completare l’elenco dei qualificati provvisori alla Q2 delle qualifiche troviamo il francese Johann Zarco su Ducati Prima Pramac Racing a 0.458, protagonista di due cadute e una delle quali causante la bandiera rossa, un ottimo Luca Marini sull’altra GP22 del Mooney VR46 Racing Team 0.471, la GP21 Gresini Racing di Enea Bastianini a 0.504, la KTM del sudafricano Brad Binder a 0.458, l’altra Ducati del Mooney VR46 Racing Team di Marco Bezzecchi a 0.582, la Yamaha del francese Fabio Quartararo a 0.628 e la Honda dello spagnolo Pol Espargaró a 0.727.

Quartararo 9°, Marquez ancora fuori dalla top-10

Un Quartararo che ha sofferto molto in inserimento di curva e anche poco fortunato perché quando stava completano un buon giro negli ultimi minuti ha dovuto fare i conti con la bandiera gialla (per l’incidente di Zarco) che lo ha costretto a rallentare. Per Bastianini, invece, qualche problema nel terzo settore della pista, mentre molto bene nei primi due.

Grandi problemi per la Honda di Marc Marquez: lo spagnolo ha chiuso fuori dalla top-10 in 12ma posizione a 0.767. Fatica l’iberico a trovare il ritmo sulla HRC213V e questa prima giornata sul circuito toscano l’ha confermato. Giova precisare che, viste le previsioni meteorologiche, la classifica combinata qualificante per le qualifiche potrebbe essere quella dettata da questo turno per l’arrivo della pioggia domani.

Rimanendo in casa Italia, da segnalare il 16° tempo di Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing), il 20 di Franco Morbidelli (Yamaha Factory), il 21° di Andrea Dovizioso (WithU Yamaha RNF MotoGP Team), il 24° di Michele Pirro, collaudatore della Ducati, e il 26° di Lorenzo Savadori su Aprilia.

Classifica FP2 GP Italia

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’45.891 17 19 352.9

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’45.940 17 20 0.049 0.049 350.6

3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’46.313 16 19 0.422 0.373 348.3

4 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’46.349 16 17 0.458 0.036 352.9

5 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’46.362 15 17 0.471 0.013 343.9

6 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.395 16 17 0.504 0.033 351.7

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.439 18 19 0.548 0.044 354.0

8 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’46.473 17 19 0.582 0.034 349.5

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.519 18 19 0.628 0.046 346.1

10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.618 15 16 0.727 0.099 350.6

11 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’46.629 15 18 0.738 0.011 351.7

12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.658 17 19 0.767 0.029 351.7

13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’46.663 17 17 0.772 0.005 355.2

14 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.818 18 20 0.927 0.155 349.5

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.852 16 17 0.961 0.034 347.2

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’46.915 18 19 1.024 0.063 348.3

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’47.053 15 17 1.162 0.138 347.2

18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’47.151 17 18 1.260 0.098 349.5

19 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.269 8 17 1.378 0.118 354.0

20 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.468 19 20 1.577 0.199 343.9

21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’47.583 19 20 1.692 0.115 347.2

22 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’47.684 18 18 1.793 0.101 345.0

23 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’47.687 14 16 1.796 0.003 347.2

24 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1’47.726 12 17 1.835 0.039 349.5

25 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’47.998 18 18 2.107 0.272 347.2

26 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’48.088 3 15 2.197 0.090 347.2

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

