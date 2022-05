Conferenza straordinaria nell'ambito del GP d'Italia al Mugello che scuote ancora una volta l'ambiente: confermata e ufficiale una nuova operazione alla spalla/braccio destra per Marc Marquez, si tratta della quarta. Lo ha annunciato la Honda in un incontro con i giornalisti (tenutosi alle 16.05) con il team manager Alberto Puig e l’otto volte campione del mondo, il Cabroncito. Stagione finita per lui e tegola per l'intero circus. Ecco gli stralci più significativi:

"La mia performance non è cattiva ma non è quella che vorrei, ora l'osso si è stabilizzato. "Ho fatto tutto quello che potevo fare in questi 4 mesi ma non ho visto i progressi che speravo. Non vorrei farlo ma è l'unica maniera per avere il mio vecchio stile di guida. C'era una grande rotazione e questa operazione deve essere fatto a maggio, vado dal miglior chirurgo del mondo. Non so quanto tempo ci metterò, c'è troppa rotazione nel braccio, spero di tornare ma senza pressione"

"Non so quando tornerò, servirà fare le cose step by step. Non ha senso girare così, ho troppo male, ogni weekend è un incubo... Ora la cosa più sensata è pensare al 2023. Ringrazio la Honda per il sostegno, potrei lottare per il podio in alcune gare ma non è ciò che voglio"

"Molte persone non capiscono la situazione e dicono stupidate ma so quel che ho, quali sono i miei limiti e la mia abilità. Mi sono sentito limitato in questo inizio di stagione ma non ho mai sentito i miglioramenti necessari ma è la soluzione migliore per me. I dottori mi hanno detto che è la cosa giusta da fare e per questo è per me giusto prendere questa decisione"

