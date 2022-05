prima vittoria nella classe di mezzo per Pedro Acosta. C'era tantissima attesa per Pedrito nella Moto2 dopo la Finalmente arriva la. C'era tantissima attesa per Pedrito nella Moto2 dopo la clamorosa stagione dello scorso anno . Dopo qualche errore di troppo, all'ottava occasione Acosta porta a casa il primo successo in carriera al Mugello.

Ad

Vittoria in solitaria per Pedro che vince davanti a Roberts e Ogura. Tutto facile per lo spagnolo, in testa dalla prima curva ma sempre incalzato da Aron Canet. A nove giri dalla fine però Canet cade e quindi diventa tutto più semplice. Primo successo quindi in stagione per il rookie maravilla, si è tolto una bella pressione sulle spalle, da oggi può iniziare un nuovo mondiale per lui.

Gran Premio d'Italia Rossi: "Ritiro 46 al Mugello chiusura del cerchio. Fare il papà è..." 15 ORE FA

Secondo un buon Roberts. Bravo l'americano a risollevarsi dopo due gare non facili. Chiude il podio Ai Ogura che si ritrova in testa al mondiale alla pari con Vietti. Il giapponese si guadagna il podio dopo che Celestino deve fermarsi per un problema tecnico quando era saldamente terzo. Beffa atroce per l'italiano, che incassa uno zero veramente grave per il titolo. Quarto Arbolino che riesce a stare davanti a Fernandez dopo aver scontato un long lap per aver speronato il compagno di squadra Lowes che finisce a terra. Dopo Arbolino, il primo italiano all'arrivo è il buon Mattia Pasini, 15mo al traguardo. Ora zero stop, subito si torna in pista a Barcellona.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Acosta è davanti a Lowes, poi Canet, Arbolino, Roberts, Ogura, Pasini, Navarro e Vietti. Lowes in poche curve perde la posizione su Canet e Arbolino, mentre Ogura passa Roberts.

- Acosta, Canet, Arbolino e Lowes prendono qualche metro sul resto della concorrenza. Pedrito è sempre in testa e riesce sempre a tenere a bada il buon canet. Bravo Ogura a riuscire a rientrare nel gruppo dei primi quattro. Pasini invece perde qualche posizione dopo un buon inizio e si ritrova decimo.

- Si arriva a metà gara. Davanti c'è sempre Acosta, poi Canet, Arbolino, Ogura, Lowes, Roberts. Questi sei sono di nuovo molto vicini, settimo è Celestino più staccato. Chiudono la top ten Beaubier, Navarro, Dixon e Pasini 11mo.

- A 10 giri dalla fine Acosta e Canet cambiano marcia e se ne vanno, lottando per il successo. Ogura ormai staccato è terzo, poi Arbolino, Roberts, Vietti e Lowes. Nel giro dopo accade il grande colpo di scena, con la caduta di Aron Canet. Acosta quindi si ritrova in testa in solitaria con 2 secondi di vantaggio su tutti.

- Ultimi giri dove succede ben poco per la vittoria. Acosta vince davanti a Roberts. Vietti si ferma per un problema tecnico ed è costretto al ritiro, regalando il podio a Ogura. Dietro invece succede di tutto: Arbolino butta giù Lowes, viene penalizzato ed è quarto davanti ad Augusto Fernandez.

La statistica chiave

Pedro Acosta diventa il pilota più giovane della storia della Moto2 a 18 anni e 4 giorni.

La dichiarazione

Mattia PASINI: "Abbiamo usato la gomma usata dopo la Q1 e non avevo un gran grip. Era meglio usare l'altra gomma. Non volevo fare errori, dato che mi si chiudeva il davanti".

Il momento social

Il migliore

Pedro ACOSTA: Con otto gare di ritardo, finalmente vediamo Acosta davanti a tutti in Moto2. Primo podio e primo successo nella classe di mezzo. Il primo di una lunga serie anche in questa stagione?

Il peggiore

Aron CANET: Spinge forte per stare al passo con Canet, ma alla Bucine commette un errore da principiante, ritrovandosi nella sabbia. Zero importante per il mondiale.

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

Gran Premio d'Italia Incubo Marquez: 4a operazione alla spalla, salterà il resto del 2022 21 ORE FA