E' Sergio Garcia il vincitore del Gran Premio del Mugello della classe Moto3. Un successo arrivato nel post gara, dato che al traguardo lo spagnolo arriva secondo dietro il compagno di squadra Izan Guevara, ma quest'ultimo viene penalizzato per track limits e quindi il trionfa va a Garcia.

Ad

Bella gara al Mugello per la classe piccola, con un gruppetto di piloti che lottano dal primo all'ultimo giro a suon di sorpassi e controsorpassi. Nelle ultime tornate sono in sette a sgomitare per la vittoria, ma i due Gasgas sono i più lesti e conquistano un'altra doppietta per il team di Gino Borsoi.

Gran Premio d'Italia Rossi: "Ritiro 46 al Mugello chiusura del cerchio. Fare il papà è..." 15 ORE FA

25 punti fondamentali per Garcia che, complice la caduta sciaguarata di Dennis Foggia, allunga prepotentemente nel mondiale. Ora Sergio è avanti al compagno di 28 punti, poi c'è Masia, oggi malissimo, e Foggia lontani 42 lunghezze.

Terzo, finalmente, Tatsu Suzuki. Grande gara del giappo riccionese che, nonostante un long lap scontato in gara, risale il gruppo e lotta per la vittoria sino all'ultimo metro. Alla fine è sconfitto per pochi millesimi, ma almeno porta a casa la prima top three con il nuovo team. Bella gara anche per Andrea Migno, quarto al traguardo, e Riccardo Rossi, sesto dietro a Yamanaka ma sempre tra i big.

Diverse le cadute, soprattutto nella fase centrale della corsa. Finiscono a terra il poleman Oncu, che poi ritorna in pista e chiude nei punti, ma soprattutto Dennis Foggia. The Rocket cade mentre era saldamente in testa e stava addirittura guadagnando sul gruppo. Un vero peccato, una occasione persa per il mondiale, dato che la vetta si allontana. Non c'è nemmeno un attimo di pausa, si torna subito in pista domenica a Barcellona.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Oncu parte benissimo dalla pole, seguito da Guevara e Moreira. Questi tre in poche curve prendono anche un certo gap dal gruppone, capitanato da Migno, Guarcia, Suzuki, Foggia, Holgado e gli altri.

- Grazie soprattutto al lavoro di Migno, il gruppo si ricompatta e sono circa una quindicina di piloti davanti. Guevara è in testa, poi Suzuki, Foggia, Oncu, Garcia, Holgado, Moreira, McPhee, Migno, Riccardo Rossi e tutti gli altri.

- A metà gara Dennis Foggia si porta in testa seguito dal buon Ricky Rossi che risale il gruppo fino alla seconda piazza. Terzo Garcia, poi Guevara, Oncu, Suzuki e Migno. Poco dopo però succede di tutto: prima cade Oncu toccato da Suzuki che si prende un long lap, poi cadono Tatay, McPhee, Holgado e purtroppo Dennis Foggia, mentre era in testa con qualche metro sul gruppo.

- Con 10 giri da compiere rimangono in sei a lottare per la vittoria: Guevara, Rossi, Garcia, Migno, Moreira e Yamanaka. Suzuki, dopo aver scontato il long lap, è settimo e prova a riattaccarsi al gruppo.

- Ultime tornate: Suzuki si riattacca e quindi sono in sette a lottare per il successo. Suzuki, Migno e Rossi combattono alla grande, ma è Guevara a iniziare in testa l'ultimo giro. Garcia prova a infastidire il compagno, ma al fotofinishi la vince Guevara davanti a Garcia di 21 millesimi. Poco dopo però la Direzione Gara decide di penalizzarlo e far vincere Garcia. Terzo Suzuki di un nulla, poi Migno, Yamanaka e Rossi.

La dichiarazione

Tatsuki SUZUKI: "Quando ho visto la penalità mi sono depresso. Poi però mi sono ripreso e ho risalito il gruppo. Sono arrivato terzo e sono felice di questo risultato, anche se volevo vincere".

Il momento social

Il migliore

Izan GUEVARA: Gli viene tolta la vittoria, ma in verità è lui che la merita di più di tutti per ciò che fa durante le gara e per come la vince al fotofinish. Le regole ci sono ed è giusto che vengano rispettati, ma lui comunque non guadagna nulla pizzicando il verde all'ultima tornata alle biondetti.

Il peggiore

Dennis FOGGIA: Errore veramente importante e grave, perché era in testa e non in lotta corpo a corpo con qualche rivale. Occasione persa, poteva vincere e invece perde tanti punti nel mondiale.

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

Gran Premio d'Italia Incubo Marquez: 4a operazione alla spalla, salterà il resto del 2022 21 ORE FA